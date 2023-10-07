Edirne Keşan’daki ilk beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi

Edirne Keşan’daki ilk beyin tümörü ameliyatı, Özel Keşan Hastanesi’nde gerçekleştirildiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

38 yaşındaki kadın hastanın ameliyatı Özel Keşan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Chouseın tarafından yapıldı.

Ameliyat sonrası bir açıklama yapan Op. Dr. Barış Chousein; “38 yaşında bayan hasta operasyon sonrası tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Hastanemizde beyin tümörü ameliyatları yapılmaktadır. Bu sayede vatandaşın sağlık hizmeti almak için şehir dışına başvurmasına ihtiyaç kalmamıştır” dedi.

Özel Keşan Hastanesi’nden yapılan açıklamada ise; “Özel Keşan Hastanesi olarak tıbbi malzeme ve cihazlarla imkânlarımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Hastanemizde hastalarımıza en iyi sağlık hizmeti vermek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu tür ameliyatlarla birlikte hastalarımızın başka sağlık kurumlarına gitmeden tedavilerini hastanemizde gerçekleştirebileceğiz. Her gün imkânlarımız artmaktadır ve buna benzer ameliyatları başarılı bir şekilde yapmanın insanları sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız” denildi.