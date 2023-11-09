E-sigara kanser riskini arttırıyor, sperm sayısını düşürüyor!

E-sigaranın nikotin, diasetil, nikel, kalay, kurşun gibi zararlı maddeler içerdiğini dile getiren uzmanlar, normal sigaralar gibi nikotin içerdiğinden bağımlılık yapma etkisinin oldukça yüksek olduğunu da vurguladı.İSTANBUL (İGFA) -Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, elektronik sigara ve zararları konusunu değerlendirdi.

Elektronik sigaranın bağımlılık yapan ve nikotin içeren bir sıvının ısıtılarak aerosol (Bir sıvı ya da katının gaz ortamda dağılması) üretmesiyle oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Bu sıvının içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen glikol,gliserin ve aromalı maddeler bulunur. Kullanan kişiler üretilen bu buharı akciğerine çeker. Nefes verdiğinde ise bu buharı diğer kişiler tarafından solunabilir.” dedi.

E-sigaranın birçok boyutu ve şeklli ile pili, ısıtma sistemi ve sıvı tutan haznesi var olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Aytaç Atamer, “E-sigara nikotin, akciğer hastalıklarına neden olan kimyasal diasetil, nikel, kalay, kurşun gibi zararlı maddeler içerir. E-sigaranın zararlı etkilerinden bir tanesi de patlamış mısır hastalığı olarak bilinen bronşiolitis obliterans hastalığı. E-Sigara normal sigaralar gibi nikotin içerdiğinden bağımlılık yapma etkisi oldukça yüksek. Nikotin beyinde dopamin salınmasına neden olarak ödül sistemini harekete geçirir ve bundan zevk almasını sağlar. Yanlış bir kanı olarak normal sigaraya göre daha az zararlı değil aksine bağımlılık yapabiliyor. Bu nedenle gençler ve genç yetişkinler için akciğer kanseri yapmayacağı ve akciğer hastalıklarına neden olmayacağı gibi yanlış bir algının kırılması gerekiyor" diye konuştu.

E-sigarada bulunan iki ana bileşen propilen glikol ve bitkisel gliserinin akciğerdeki hücreler için toksik etkisi nedeniyle akciğer hastalıklarına zemin oluşturduğunu da anlatan Prof. Dr. Atamer, e-sigaraların dişlere ve diş etlerine de olumsuz olarak etkisi olduğunu ayrıca diş eti iltihabı ve diş kaybına da uzun vadede neden olduğunu söyledi.

KADINLARDA ERKEN MENOPOZ VE DÜŞÜKLERE NEDEN OLUYOR

E-sigaranın içerdiği propilen glikol ile akciğerde ciddi hasara neden olabildiğini de vurgulayan Prof. Dr. Atamer, şunları kaydetti:

“Ergen ve genç yetişkinlerde nikotin, beyin gelişmesine zarar verebilir. E-sigara erkeklerde düşük sperm sayısı nedeniyle kısırlığa, kadınlarda erken menopoz ve düşüklere neden olabiliyor. E-sigara hamilelikte bebeğin beyin gelişmini olumsuz etkiliyor. Mesane kanseri, koroner arter hastalığı, kalp krizi ve felç geçirme riskini de artırıyor. E-sigara kimyasal partiküllerden dolayı astım, kronik akciğer hastalığına bağlı olarak akciğer iltihaplanması yani zatürre eğilimini artırıyor. Uzun vadede akciğer kanseri riski de artıyor. Akciğer ortamında bulunan bağışıklık hücrelerini olumsuz etkileyerek akciğer iltihabına neden oluyor.”