Düzce KGK’dan Kadınlar Günü'ne özel sağlık tarama testi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun girişimleri ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Anıtpark Meydanında 8 Mart Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği gerçekleştirildi.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Etkinliğe; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Katip Üyesi Murat Sert, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve Kurul Üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kadın personelleri ve kadın sağlık çalışanları katılım sağladı.

Etkinlikte kadınlar günü ile ilgili konuşma yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan “Kadının değerini, emeğini göremeyen toplumlar tek ayak üzerinde seken toplumlardır. Kadın aynı zamanda anne. Babaların yapmadığını yapıyor. İnsanlığı ve toplumu var edende kadın. Neşet Ertaş’ın dediği gibi kadın insandır erkek insan oğludur. Kadınlarımızın başarılarını görmekten bahtiyar oluyoruz. Düzce’mizin kalkınmasında emeği geçen kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum.” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Kadınlar olmadan büyük Türkiye olmaz” sözünü vurgulayarak konuşmasına şu şekilde devam etti; “Kadınlar olmadan büyük Türkiye olmayacağız. Ülkemizin zenginlikleri güzellikleri ve kadınlarımızın yaratıcı fikirleri ile çok farklı çeşitli işlerle kadınlarımızı üretime farklı şekilde dahil edebileceğiz. Bunun bugüne kadar pek çok örneği var. Kadın girişimciler kurulumuz çok önemsiyorum. Bu şehri kadınlarla beraber büyüteceğiz. Bu şehrin hamurunda ve mayasında bu var zaten. Biz kadınlar bir şeyi üretmek için azimli ve kararlıyız.” dedi.

Konuşmaların ardından Düzceli kadın girişimcilere sağlık tarama testi yapıldı. Sağlık tarama testi sonrası Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, kadınlara, kadınlar günü münasebetiyle çiçek hediye etti ve günlerini kutladı.