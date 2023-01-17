Düzce'de 'Çocuk Acil' 7/24 hizmette

Düzce ve bölgesine kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Acil Servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yıllık 30 bine yakın hastanın başvuru yaptığı Çocuk Acil Servisi, artan hastaların tedavi ihtiyacını karşılamak ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yeniden kesintisiz 24 saat esaslı çalışma düzenine geçti.

Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in iradesiyle Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Torun tarafından Çocuk Acil Servisi, diğer bölümlerin işleyişini bozmadan yeniden koordine edildi.

700 metrekare alanda hizmet veren Çocuk Acil Servisi’nde; çocuk, acil tıp, çocuk yan dal uzmanları, hemşire ve yardımcı personellerimizle özverili bir şekilde tüm acil vakalara 24 saat kesintisiz hizmet verirken; 1 izolasyon odası, 3 gözlem odası olmak üzere 22 yatağın bulunuyor.

Serviste ayrıca, erişkin hastalardan ayrı olarak çocuk hastalara da daha modern ve ferah bir ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor.