Düşük göz kapağı kaderiniz değil!

Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yüz ifadesini değiştiren düşük göz kapağından kurtulmanın zor olmadığını söyledi.

BURSA (İGFA) - Blefaroptoz olarak da bilinen pitozis yani göz kapağı düşüklüğünün deri veya yağ fazlalığı, kas ya da bağların zayıflaması ve genetik yatkınlık nedeni ile bir gözün veya her iki gözün üst göz kapağının kornea üzerini örtecek şekilde kapatması olduğunu söyleyen Op. Dr. Tuncay Sezgin, konuyla ilgili bilgi verdi.

Göz kapağı kaslarındaki sinirlerin herhangi bir nedenle doğuştan hasarlı olması ya da hasar görmesi, göz kapaklarındaki şişkinlik, yaşlılık ile birlikte deri ve kas zayıflaması, katarakt gibi göz için geçirilen ameliyatlar ya da tümörün göz kapağı düşüklüğünün en önemli nedenleri olduğunu belirten Sezgin, “Tedavide levator rezeksiyonu ve frontal askı adı verilen yöntemler kullanılmaktadır. Göz kapağını oynatan kas dokusunun problemli olması, göz kapağını aşağı çekiyor ise bu durumda küçük bir kesi ile göz kapağı kasına ulaşılarak, kas kısaltılmakta ve şikayetlerin önüne geçilmektedir. Göz kapağı düşüklüğü doğuştan ise, sinir hasarı ile oluşmuşsa ve kas çalışmıyorsa göz kapağı içeriden olacak şekilde kaşı kaldıran kasa asılır. Hasta kaşını kaldırdığında ve indirdiğinde göz kapağını kaldırıp indirmiş olur. Çocuklarda ise levator kasının kuvvetlendirilmesi ya da göz kapağını kaldırmaya yardımcı olabilecek kasları bağlama prosedürü uygulanabilir” dedi.