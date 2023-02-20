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Dünya Doktorları'ndan afet bölgesine ilkyardım desteği

SAĞLIK 20.02.2023, 11:41
Dünya Doktorları'ndan afet bölgesine ilkyardım desteği

Dünya Doktorları (DDD), depremin 12. gününde Hatay’da ve Suriye’de depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için desteğini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Orta Güneydoğu Türkiye’de ve Suriye sınırına yakın yerde meydana gelen yıkıcı depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 

Dünya Doktorları, depremlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaçları belirlemek üzere hızlı bir şekilde harekete geçti ve depremin ilk anından bu yana çalışmalarına devam etti. 

Merkezi Türkiye’nin Kahramanmaraş ili olan ve Kuzey Batı Suriye'nin özellikle Halep ve İdlib bölgelerini ağır bir şekilde etkileyen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen insanlara ilk yardım ve tıbbi müdahale sağlayan Dünya Doktorları, bölge partnerlerinin desteğini gördü. Afet bölgesindeki çalışmalarına 24 saat içerisinde İnigo Pharma ilaç bağışında bulundu ve Project HOPE ve SAMU arama kurtarma ekipleri ile zamana karşı verilen yarışa destek verdi.

Dünya Doktorları Başkanı Hakan Bilgin, sağlık çalışanları aracılığıyla ilk yardım, ilaç, battaniye, kit dağıtımı yapılmaya da devam ettiğine dikkati çekerek, "Psikologlarımız, afet sonrası travma için psikolojik ilk yardım amacıyla bölgede çalışıyor. Ayrıca, İdlib'te bulunan 5 kliniğimiz aracılığıyla acil tıbbi müdahale yapıyoruz. Buna ek olarak, enkaz altından yaralı olarak kurtulan ve geride kalan insanlara hizmet veren hastanelerin çağrısına İdlib Sağlık Müdürlüğü'ne ilaç bağışında bulunarak yanıt verdik. Ülkede çok sayıda bina ve sığınak yıkılırken, halihazırda yetersiz olan sağlık tesisleri ve hastaneler kullanılamaz hale geldi ve sağlık personelinin birçoğu da aileleri ile birlikte afetzede durumunda. Dünya Doktorları olarak, depreme yönelik acil müdahale projesi kapsamında oluşan insan kaynağı açığını doldurmak üzere Suriye'nin Afrin bölgesi için işe alım yapacağız” diye konuştu.

“EBELERDEN VE ECZACILARDAN OLUŞAN GEÇİCİ BİR MOBİL SAĞLIK EKİBİ OLUŞTURDUK”

Dünya Doktorları’nın birinci basamak sağlık hizmeti merkezi ve sanitasyon alanları olarak kullanılacak konteynerler ile depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hakan Bilgin, “Doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve psikologlarımız; birinci basamak sağlık hizmetleri sunarken bir eczane de afetten etkilenen nüfusa ilaç sağlamaktadır” dedi.

Türkiye sınırına yakın kliniklerden birinin deprem dolayısıyla kısmen yıkıldığını belirten Bilgin, "Günde 400'den fazla birinci basamak sağlık hizmeti veren muayenehanelerimizin bulunduğu bina çöktüğü ve kliniğin girişini kapattığı için oradaki kliniğimiz şu an faaliyet gösteremiyor. Enkazı bir an önce temizleyerek kliniğe ulaşımı sağlamak ve hizmetlerimize devam edebilmek için çalışıyoruz” dedi.

Bilgin, Dünya Doktorları’nın, hâlihazırda bölgede bulunan ve depremden etkilenenlere acil müdahalede bulunmak üzere mahalleleri ve yeni kurulan kampları ziyaret eden doktorlardan, hemşirelerden, ebelerden ve eczacılardan oluşan geçici bir mobil sağlık ekibi oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

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