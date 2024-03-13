Son Dakika

Dudak asimetrileri dudak dolgusu ile hafifletilebilir

Nev FSM Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, dudak dolgusu nedir, hangi amaçlarla kullanılır ve avantajları nelerdir gibi birçok soruya cevap olabilecek nitelikte açıklamalarda bulundu.BURSA

SAĞLIK 13.03.2024, 10:43
Dudak asimetrileri dudak dolgusu ile hafifletilebilir

Nev FSM Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, dudak dolgusu nedir, hangi amaçlarla kullanılır ve avantajları nelerdir gibi birçok soruya cevap olabilecek nitelikte açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Nev FSM Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, dudak dolgusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dudak dolgusunun istenilen dudak görünümünü elde etmek için veya dudaktaki mevcut asimetrileri, görüntü bozukluklarını hafifletmek ve azaltmak için hyaluronik asit içerikli dolgu maddelerinin ameliyatsız olarak iğne veya kanül adı verilen özel aparatlar kullanılarak enjekte edilmesi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, "Hyaluronik asit içerikli dolgular kullanıldığı için istenildiği zaman dolgu hyaluronidaz isimli bir sıvı enzim ile eritilebilir. Dudakta hiçbir zaman kalıcı dolgu kullanımı uygun değildir" dedi.

DUDAK YÜZ ORANTISI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Uzm. Dr. Sezgin, “Hyaluronik asit, vücutta doğal olarak da bulunan bir madde olup, kişi yıllar içinde yaşlanma süreci ile birlikte sahip olduğu dudak dolgunluğunu kaybetmektedir. Dudak dolgusu kimi zaman bu doğal yaşlanma sürecinde kaybedilen hacmi yerine geri koymak için yapılırken kimi zaman da istenilen, arzu edilen daha belirgin dudak hacmine kavuşmak için yapılır. Dudak, yüz orantısı içerisinde önemli bir yere sahip olup tıpkı burun ameliyatı veya burun dolgusunda olduğu gibi işlem sonrasında yüze çekicilik sağlamaktadır” dedi.

HYALURONİK ASİT SAYESİNDE DUDAK ESKİ HACMİNE DÖNMÜYOR

Hyaluronik asit içerikli dudak dolgusunun etkisi geçici olarak belirtilse de tekrarlayan uygulamalar sayesinde dudak hacminin hiçbir zaman dolgusuz olduğu zamanki hacmine geri dönmemekte olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Yaşla hacmini kaybeden dudak eğer eski hacmine dönmesi konusunda dolgu ile müdahale edilmezse, zamanla dudak etrafında barkod çizgileri adı da verilen dudak üstü bölgesinde kırışıklıklara da neden olmaktadır. Bu nedenle, kişinin eskiden sahip olduğu dudak hacminin dolgu ile sağlanması güzel bir yaş alma süreci yaşayabilmesi açısından önemlidir” dedi.

DOĞUŞTAN OLAN DUDAK ASİMETRİLERİ ŞEKİL BOZUKLUKLARI HAFİFLETİLEBİLİR

Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Dudak dolgusu sayesinde; doğuştan olan dudak asimetrileri şekil bozuklukları hafifletilebilir. Herhangi bir asimetri veya bozukluk olmaksızın kişinin tamamen isteği doğrultusunda ince dudaklarda hacim artışı yaratılabilir. Kişi sadece yıllar önce olan dudak hacmini istiyorsa ekstra hacim vermeden sadece yıllar içindeki yaşlanma sürecinin azalttığı eski hacmine kavuşturulabilir. Bunun yanı sıra dudağa yapılan dolgu ile dudak çevresinde oluşmakta olan kırışıklıklar hafifler, yaş ile uzamış olan dudak burun mesafesinin daha kısa görünmesini sağlar. Gülerken rahatsız eden diş eti görünürlüğü varsa bunun azalmasını da sağlar” dedi.

CERRAHİ OLMAYAN BİR TEKNİK OLDUĞU İÇİN DİKİŞ VE BANDAJ GEREKTİRMEMEKTE

Dudak dolgusu işleminden önce dudağa lokal anestezik krem sürüldüğünü belirten Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Uyuşma sağlandıktan sonra ince uçlu iğneler veya kanüller (ucu künt keskin olmayan iğneler) yardımıyla dudakta istenilen hedef bölgelere dolgu maddesi verilir. Cerrahi olmayan bir teknik olduğu için dikiş ve bandaj gerektirmemektedir. Ayrıca, hyaluronik asit içerikli dolgular kullanıldığı için istenildiği zaman dolgu hyaluronidaz isimli bir sıvı enzimi ile eritilebilir” diyerek sözlerini bitirdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 29 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10