DSÖ: COVID-19 vakaları bir ayda yüzde 38 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı. Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni COVID-19 vakası ve bin 800'ün üzerinde COVID-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.İSTANBUL (İGFA) - Bir önceki 28 günlük periyoda göre DSÖ'nün verilerine göre vakalarda yüzde 38 artış kaydedildi.

Ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşanan raporda vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma dolayısıyla enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtildi.

DSÖ'nün epidemiyolojik güncelleme raporuna göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla COVID-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.