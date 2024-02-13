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Dr. Börta, gribal enfeksiyon riski taşıyan hastalara tavsiyede bulundu

SAĞLIK 13.02.2024, 11:01
Dr. Börta, gribal enfeksiyon riski taşıyan hastalara tavsiyede bulundu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp ve Dahiliye Uzmanı Dr. Tayfun Börta, gribal enfeksiyon riski taşıyan hastalar, çocuklar ile yaşlıları uyararak, gerekmedikçe hastalık dönemlerinde dışarı çıkmamalarını ve istirahat etmelerinin uygun olacağını ifade etti.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp ve Dahiliye Uzmanı Dr. Tayfun Börta, son dönemde havaların soğumasıyla birlikte yaygınlaşan gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı açıklamalarda bulundu.

Enfeksiyonların uzun süre etkili olması nedeniyle hastaların tekrar tekrar acil servislere başvurmasının yanlış olduğunu ifade eden Börta, "Hastalandım ama bir türlü iyileşemiyorum" o nedenle hastaların tekrar tekrar acil servise başvurmalarının uygun olmadığını ifade etti. Hastalık sürecinde sık sık ek gıda takviyesi ile istirahat edilmesi gerektiğini vurgulayan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp ve Dahiliye Uzmanı Dr. Tayfun Börta, gribal enfeksiyon riski taşıyan hastaların kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiği uyarısında bulundu.

"ACİLE SERVİSE TEKRAR TEKRAR BAŞVURULAR OLMAKTA ANCAK BİZ BUNU VATANDAŞA TAVSİYE ETMİYORUZ"

Gribal enfeksiyon kişiden kişiye değişeceği gibi kişinin bünyesiyle destek tedavisi ve istirahatle birlikte genelde bir hafta içerisinde hastanın rahatlamasının beklendiğini ifade eden Dahiliye ve acil Tıp Uzmanı Dr. Tayfun Börta,"Tüm dünyada olduğu gibi hastanelerde başvurularda ciddi bir artış var. Acil servisimizde normal zamanlarda olan başvuruların 1,5 katı gibi bir artış oranı mevcut. Normalde 900-1000 olan hasta girişini şuanda 1300-1500 civarı olduğunu ifade etti. sadece Adıyaman'da değil tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada küresel bir gribal enfeksiyon artışı mevcut. "dedi.

"Hastalandım ama bir türlü iyileşemiyorum" Gribal enfeksiyonların bilindiği gibi solunum yoluyla çabuk bulaştığını aktaran Börta şöyle konuştu: “Mümkün mertebe kalabalık ortamlardan uzak durmak alınabilecek önlemlerden birisidir. Maske takmak bu pandemi döneminde ciddi anlamda koruyuculuğu olan bir önlemdi. Maske takılabilir. Yaşlı ve immun sistemi zayıf insanların çok ihtiyaç duymadıkça dışarı çıkmamalarının daha uygun olacağını söyleyebilirim. Vaka sayıları ciddi anlamda bir artış göstermiş, vatandaşlardan duyduğum şey "Hastalandım ama bir türlü iyileşemiyorum" o nedenle acile tekrar tekrar başvurular olmakta, biz vatandaşa bunu tavsiye etmiyoruz. Tekrar tekrar kalabalık ortama girmiş oluyorlar. Hasta bir birey onlarca kişiye bulaştırabilmekte enfeksiyonu. Gribal enfeksiyonlar dün olduğu gibi bugünde destek tedavisiyle atlatılabilmekte."

Halk arasında acaba Covid mi oldum sorusunun da sık sorulduğunu hatırlatan Dr. Börta, Covid pandemisinde ciddi akciğer tutulumlarının olduğunu hatırlattı.

"TAVSİYEMİZ DENGELİ BESLENME VE İSTİRAHAT ETMELERİDİR"

Covid pandemisinde hastaların hızla solunum yetmezliğine girdiğini ve entübe oranının yüksek olduğunu belirten Dr. Börta ancak şimdi gribal enfeksiyona bağlı yoğun bakım yatışı ve entübasyonun normal zamanlarla benzer olduğunu belirtti. Dolayısıyla mevcut gribal enfeksiyon salgının bir covid varyantı olduğunu düşünmediğini belirtti. Gribal enfeksiyon etkilerinin kişiden kişiye değişebileceği bilinmektedir. Gribal enfeksiyon süresinin kişinin bünyesiyle ilgili olmakla beraber destek tedavisi ve istirahatle birlikte genelde bir hafta içinde hastanın rahatlamasını bekleriz. Yani bizim gribal enfeksiyonda vatandaşlarımıza tavsiyemiz dengeli beslenme ve istirahat etmeleridir."

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