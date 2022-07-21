Dondurmada iki topu aşmayın!

Dünya Sağlık Örgütü şeker tüketiminin günlük enerji alımının yüzde 10’unun altında olmasını öneriyor. Uzmanlar, iki top dondurmanın da yaklaşık 14 gram şeker içerdiği düşünüldüğünde bu sınırın aşılmamasının çok önemli olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Tüm mevsim tüketilebilen dondurma, özellikle yaz aylarında 7’den 70’e hemen herkesin vazgeçilmezi olan bir tatlıya dönüşüyor.

Karbonhidrat, protein ve yağ gibi temel besin öğelerinin yanı sıra içerdiği kalsiyum, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineraller ile A, B, E ile K vitamininden de zengin olması sayesinde aynı zamanda şifa da sağlıyor.

Üstelik bir top dondurma yaklaşık 50 gram ve sadece 100 kalori içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, diğer tatlılar ile kıyaslandığında dondurmanın besin değeri yüksek ve daha düşük kalorili bir tatlı alternatifi olduğunu belirterek, “Ancak her ne kadar kalorisi düşük görünse de şeker içerdiği için dondurma tüketirken mutlaka porsiyon kontrolü yapmanız gerekiyor. Aksi halde, hem şeker içeriği hem kalorisi nedeniyle kilo alımına ve kan şekeri dengesinin bozulmasına neden olabiliyor” dedi.

“İki top dondurmanın DSÖ'nün tüketim önerilerine göre yaklaşık 14 gram şeker içerdiği düşünüldüğünde bu sınırı aşmamanız çok önemli” diyen Öngen, dondurmayı hangi sıklıkta ve ne kadar tüketebileceğimiz konusunda uyardı. Öngen, “Çocuklar dondurmayı haftada 2 kez, 2’şer top tüketebilirler. Yetişkinlerin de haftada 2-3 kez, yine 2’şer top dondurmayı aşmamaları gerekiyor. Kilo vermeye çalışan bireyler ise haftada bir kereden fazla dondurma tüketmekten kaçınmalılar” dedi.

"DONDURMA KİLO ALDIRMAZ"

Dondurmanın genel olarak kilo aldırdığı düşünülse de doğru porsiyonlarla tüketildiğinde dondurmanın kilo aldırmadığını belirten Nilay Öngen, sanılanın aksine dondurma özellikle hamur işi ve şerbetli olan diğer tatlılar ile kıyaslandığında besleyici içeriği yüksek ve daha düşük kalorili bir tatlı alternatifi olduğunu kaydetti.

Öngen, dondurma tüketirken 7 kritik kuralı da şöyle sıraladı:

Dondurma alırken üretim koşullarına dikkat edin. Hijyenik şartlarda üretilen, saklanan ve sunulan yerleri tercih edin. Enfeksiyon riski nedeniyle dondurma mutlaka pastörize sütten yapılmış olmalı. Satın alınan dondurma eriyip yeniden donarsa üzerinde kristaller oluşuyor. Üzerinde kristal olan dondurmaları satın almayın. Zira, süt kolay bozulan bir besin olduğu için erime -donma sırasında oluşabilen bakteriyel üremeler zehirlenmelere yol açabiliyor. Hazır paketli dondurmaların tüketiminde, dış etkenlerden bulaşın önlenmesi için paketin hasara uğrama durumuna, sağlığa olan zararlı etkileri sebebiyle boya ve kimyasal içeriğine dikkat edin. Bazı dondurmalar glukoz şurubu ve süt tozu içerebiliyorlar. Sıklıkla tüketiminin vücut fonksiyonlarını bozabilmesi sebebiyle bu içeriklere sahip ürünleri satın almayın. Besin alerjisiniz varsa, alerjen besin içeriğini öğrenmek için etiketini mutlaka okuyun. Dondurmanın kalorisini yükseltmesi nedeniyle dondurmaya sos, fındık/fıstık ekletmekten ve külah tüketmekten kaçının.