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Dokuz Eylül'ün öncü uygulaması Yusuf Bebeği hayata bağladı

SAĞLIK 18.11.2022, 10:21
Dokuz Eylül'ün öncü uygulaması Yusuf Bebeği hayata bağladı

Sağlıkta doğru tedavi ve öncü uygulamalar ile yaşama adeta köprü olan Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, bu kez damak yarığı anomalisi ve solunum problemi nedeniyle boğazının delinmesi öngörülen 21 günlük Yusuf bebeği öncü uygulamaları ile hayata bağladı.İZMİR (İGFA) - Gaziantep’te yaşayan Dal ailesinin 21 günlük Yusuf bebeği, damak yarığı anomalisi ile dünyaya geldi. Doğumunun ardından solunum sıkıntısı ve beslenme problemleri yaşamaya başlayan Yusuf bebek, kaldırıldığı bir sağlık kuruluşunda yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınarak solunum cihazına bağlandı.

Yapılan tetkiklerin ardından, “Piere Robin Sendromu” teşhisi konulan Yusuf bebeğin rahat nefes alabilmesi için boğazının delinmesi (trakeaostomi) gerektiği belirtildi. Geleneksel bir yaklaşım olarak kabul edilen bu uygulama önerisinin ardından aile, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi’ndeki öncü çalışmaları duyarak sevklerini talep etti.

Yusuf bebek, entübe halde Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambülans ile DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’ne nakledildi.

DEÜ Hastanesi’nde Prof. Dr. Nuray Duman ve Uzm. Dr. Coşkun Armağan gözetiminde tedaviye alınan Yusuf bebek, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan şifa buldu.

ORTODONTİK DAMAKLIK HAYATA BAĞLADI

Nefes ve beslenme problemleri nedeniyle zor günler geçiren Yusuf bebek, DEÜ Hastanesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serap Titiz Yurdakal kontrolünde, ortodontik bir damaklık uygulaması ile yeniden hayata bağlandı. Uygulamanın ardından beslenmesi ve nefes aktivitesi normale dönen Yusuf bebek, böylelikle hastane yetkililerinin sağlıklı öngörüsü ile boğazının delinmesinden kurtulmuş oldu.

Ailenin kendilerine sosyal medyadan ulaşarak yardım talebinde bulunduklarını ifade eden Yurdakal, “Aile bebeğinin rahat nefes alabilmesi için boğazının delineceğini öğrendiğinde sosyal medyadan yaptığı araştırmada bize ulaştı. Bizler de onları İzmir’e, hastanemize davet ettik. Yusuf bebek nefes alamama ve beslenememe şikâyetiyle entübe halde Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile merkezimize sevk ile geldi. Bebeği yoğun bakımda yatışının ilk gününde değerlendirerek erken dönemde tedavi sürecini başlattık ve başarıya ulaştık. Yusuf bebeği agresif bir cerrahi müdahaleden kurtarıp hayata bağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Damak-dudak yarığı ve Piere Robin sendromu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yurdakal, her yıl birçok Piere Robin sendromuna sahip bebeğe ‘trakeaostomi’ uygulandığını belirtti. 

NEFES ALIYOR, BİBERON İLE BESLENİYOR

Bebeklerinin DEÜ Hastanesi’nde doğru yaklaşım ile kısa sürede sağlığına kavuştuğunu ifade eden Dal ailesi, emekleri için DEÜ’lü bilim insanlarına teşekkür etti.

Anne Fatma Dal, “Bebeğimizi Gaziantep’ten uçak ambulans ile İzmir’e getirdiğimizde durumu son derece kritikti. Şükürler olsun ki burada yetkin bilim insanlarımızın elinde bebeğimiz sağlığına kavuştu. Bebeğim şu an rahatça nefes alabiliyor ve biberon ile besleniyor. Bebeğim önce üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde kaldı. Ben bu arada hastane içinde bulunan anne otelinde kaldım. Daha sonra beni bebeğimle birlikte kalabileceğim üniteye aldılar ve bebeğimi yeni damaklığı ile birlikte kendim besleyebildim. Çaresizliğimize çare olan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm DEÜ’lü sağlık çalışanlarına gönülden vefa borçluyuz” diye konuştu.

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