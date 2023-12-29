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Dokuz Eylül'de 'Ozon Sauna' hizmette

SAĞLIK 29.12.2023, 10:43
Dokuz Eylül'de 'Ozon Sauna' hizmette

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlık bilimlerinde öncü uygulamalara imza atmayı sürdürüyor. DEÜ’nün Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), son olarak ‘Ozon Sauna Kabini’ adı verilen uygulamayı hizmete aldı.İZMİR (İGFA) - Balçova ilçesinde bulunan 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde, bölgeyi bir sağlık üssüne çeviren Tıp Fakültesini, Araştırma Uygulama Hastanesi’ni ve birçok araştırma merkezini bünyesinde barındıran DEÜ, oluşturduğu sağlık ekosistemiylehastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

DEÜ’nün sağlık yerleşkesinde bulunan ve geleneksel tedavi yöntemlerini bilimle buluşturan DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), son olarak ‘Ozon Sauna Kabini’ adı verilen uygulamayı hizmete aldı. Başta cilt rahatsızlıkları olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan uygulama, derinin ölü hücrelerden arındırılarak yenilenmesini; yumuşak, pürüzsüz ve daha dirençli bir yüzeye sahip olunmasını sağlıyor. Özellikle selülit, zayıflama ve bölgesel incelme tedavisinde kullanılan uygulama, tek kişilik buharlı kabin içinde, yüksek ısı eşliğinde vücuda ozon ve oksijen gazı verme yöntemi olarak tanımlanıyor.

KAPSAMLI BİR TEDAVİ ARACI

GETAT’ın Ozon Terapi biriminde Türkiye’deki devlet kurumlarında bir ilk olarak hizmete alınan uygulamayı tanıtan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ozon Sauna Kabininin vücutta yarattığı rahatlama hissinin ötesinde; soğuk algınlığı, kireçlenme, baş ağrısı, halsizlik gibi şikayetlerde de yardımcı bir tedavi aracı olarak kullanılabileceğini kaydetti. DEÜ olarak kamu yararı kapsamında çağın ihtiyaçlarını takip ettiklerini ve bu yönde çözümler geliştirdiklerini aktaran Rektör Hotar, “Bu kapsamda GETAT merkezimiz bünyesinde Türkiye’de kurum bazında bir ilk olarak hizmete aldığımız Ozon Sauna Kabinini de vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ozon Sauna uygulamamız, tek kişilik buharlı kabin içinde, yüksek ısı eşliğinde vücuda ozon ve oksijen gazı verme yöntemidir. Özellikle zayıflama ve selülit tedavisinde kullanılan modern ve yenilikçi bir tıbbi uygulamadır. Uygulama seansları yarım saatten 10-12 seans şeklinde yapılıyor” dedi.

GETAT’A YOĞUN İLGİ

GETAT merkezinde, DEÜ’nün yetkili ve uzman hekimleri tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda hizmete sunduklarını ifade eden Rektör Hotar, “Hizmete girdiği dönemden bu yana yoğun taleple karşı karşıya olan GETAT merkezimiz, sertifikalı hekimler eşliğinde farklı alanlardaki uygulamalarıyla bugüne kadar yüzlerce hastaya şifa oldu. Kupa uygulaması, Ozon Uygulaması, Proloterapi

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