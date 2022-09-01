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Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
SAĞLIK 01.09.2022, 07:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'nın bugün başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'nın bugün başlayacağını duyurdu.
Bakan Koca, açıklamasında, "13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci https://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık" dedi.
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