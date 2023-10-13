Doğumla başlayan öğrenme yaşam boyu sürüyor

Ebeveynlerin destekleyici tutum ve davranışlarının çocukların öğrenme motivasyonunda önemli bir role sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, öğrenmenin yalnızca okulda olan değil, doğum ile başlayan, yaşam boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocukların akademik başarısını etkileyen birçok faktör olduğunu ve bunların başında çocuğun bedensel gelişimi, bilişsel seviyesi, duygusal olgunluğu ve sosyal beceri gelişiminin yer aldığını anlatarak, akademik başarıda ebeveynin rolü hakkında bilgi verdi.

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocuğun gelişiminin yanı sıra ailenin tutumunun da akademik başarıda oldukça etkili olduğunu ifade ederek, ebeveynlerin destekleyici tutum ve davranışlarının çocukların öğrenme motivasyonunda oldukça önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

SEVİLEN ÇOCUK OKULDA DA BAŞARILI OLUYOR

Ebeveynlerin öncelikle huzurlu bir ev ortamı sağlamayı önemsemeleri gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Öğrenme yalnızca okulda olan değil, doğum ile başlayan yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu sebeple aile içinde yeni bilgi edinme ve sahip olunan becerileri destekleme ne kadar önemsenirse çocukların da öğrenme isteği o denli güçlenecektir. Ebeveynlerin kararlı ve tutarlı davranım sergilemeleri, ortak eğitim anlayışına sahip olmaları, çocuğa gelişimine uygun sorumluluklar vermeleri, gerektiğinden fazla korumayarak çocuğun özgüvenini desteklemeleri, aşırı otorite ve baskı kurmaktan uzak durmaları ve de çocuğun ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi sağlamaları çocuğun başarısına olumlu etki sağlar.” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, öğrenmenin kendini iyi hissetmekle mümkün olan bir süreç olduğunu da belirtti.

Çocuk yetiştirirken ailelerin öncelikli hedefinin çocuğunu tanımak olması gerektiğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuğun ilgi duyduğu alanları ve yeteneklerini tanıyan bir ebeveyn çocuğu o yönlerde çok daha güçlü bir şekilde destekleyebilir. Bunun yanı sıra çocuğun başarılı olmadığı alanları biliyor olmak ebeveynleri çocuğun eğitim hayatını olumsuz etkileyebilecek davranışlardan korur. Her çocuk özel ve biriciktir, çocuğun güçlü yönlerine odaklanarak başarmanın ve öğrenmenin keyfine varmasını sağlamak çocuğun öğrenme motivasyonunu destekleyeceği gibi, eğitsel travma ya da oluşabilecek negatif kendilik algısının önüne de geçecektir.” diye konuştu.