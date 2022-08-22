Doğru dondurmanın hikayesi anlatıldı

Bünyesinde gıda mühendisi bulunduran ilk ve tek artizan dondurmacı olan Serez Dondurmacısı, Uzman Diyetisyen Gamze Altınay iş birliği ile Doğru Beslenme ve Doğru Dondurma etkinliğini düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Doğru Beslenme ve Doğru Dondurma etkinliğini düzenleyen Serez Dondurmacısı, Uzman Diyetisyen Gamze Altınay ile dondurma tutkunlarını Kozyatağı şubesinde ağırladı.

Doğru dondurma ve doğru beslenmeye dair birçok konu başlığının ele alındığı söyleşi soru-cevap oturumu sonrasında tamamlandı.

Açıldıkları ilk günden itibaren doğru dondurmanın peşinden gittiklerini ifade eden Serdar Kemahlı, doğru beslenmenin önemini Hipokrat’ın ‘Sağlıklı bir yaşam için öyle bir beslenin ki, ilacınız gıdanız, gıdanız ilacınız olsun’ sözleriyle vurguladı. Dondurma hikayelerinin de bu hassasiyetle başladığını söyleyen Kemahlı; amaçlarının hiçbir zaman ithal hazır karışımlar ve şuruplar ile uzmanlığa gerek olmadan kolayca hazırlanabilen dondurmalar üretmek olmadığını söyledi.

Doğru dondurma konusunda tüketicilere uyarılarda bulunan Kemahlı, doğru dondurmanın besleyici özelliğini koruyabilmesi için bazı standartların yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kemahlı, “Öncelikle tüm dondurmaların aynı olduğu algısını bir kenara bırakmalıyız. Çünkü doğru dondurmaların içeriğinde katkı maddesi, aroma, kimyasal kıvam artırıcı, renklendirici, hazır şurup veya yapay tatlandırıcı gibi unsurların yer almaması gerekir. Dondurma bir süt ürünü olduğu için doğru ham madde ve doğru tekniklerle üretilmesi de çok önemlidir. Aksi takdirde çok tehlikeli bir gıda maddesine dönüşebilir. Dondurmayı oluşturan her bir ham maddenin teste tabi tutulması, tarım ilacı (pestisit) kullanılmaması, dört mevsim taze ve doğal malzemelerin tercih edilmesi ve yüksek kaliteli sütün doğru pastörizasyon işlemlerinin ardından üretime dahil edilmesi gerekir. Ayrıca temel ham madde olan süt kaymağı kullanılmalıdır" diye konuştu.

İKİ TOP DOĞRU DONDURMA İLE GÜNLÜK BİRÇOK BESİN İHTİYACI KARŞILANABİLİYOR

Doğru beslenmenin kısıtlamalar değil çeşitlilik içerdiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Gamze Altınay ise, "Örneğin iki top dondurma, kişinin kalsiyum ihtiyacının yüzde 9’unu karşılıyor. Aynı şekilde kasların korunmasında da dondurmanın faydaları öne çıkıyor. Tüketeceğimiz iki top dondurma günlük protein ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor. Sağlık açısından iyileştirici özelliği olduğunu da biliyoruz. Örneğin, bademcik operasyonu geçiren kişilerin dondurma tüketmesi, kişinin daha konforlu bir istirahat geçirmesini sağlıyor. Ayrıca dondurmanın içindeki kalsiyum vücuttaki asit-baz dengesini düzenliyor, kaslarımızın daha rahat kasılmasına yardımcı oluyor. Çikolatalı dondurmalar ise içerisindeki magnezyum sayesinde kaslarımızın daha rahat gevşemesine katkı sağlıyor. Özellikle de sporcuysanız çikolatalı dondurmaya beslenmelerinizde yer verebilirsiniz" diye konuştu.