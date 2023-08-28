Diyet yapmak için mükemmel bir zaman

2023 yılının yarısı çoktan bitti. Ocak ayında kendinize daha sağlıklı besleneceğinize dair söz verdiyseniz bunun için çok geç değil. Aslında yaz mevsimi, beslenme düzeninizi iyileştirebilmek ve geliştirmek için harika bir zaman. Sabri Ülker Vakfı, beslenmeye yönelik önerileri paylaştıİSTANBUL (İGFA) - Yazın sürdürülebilir beslenme tercihine yönelmek; hem şimdi hem de uzun dönemde sağlıklı yaşama katkı sağlıyor. Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgileri topluma ulaştıran Sabri Ülker Vakfı, yaz mevsiminde sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak isteyenler için önerilerini sıraladı.

SAĞLIKLI BİR BESLENME DÜZENİ OLUŞTURUN

Sabri Ülker Vakfı’nın paylaştığı öneriler şöyle;

Besinlere, yüzdelere veya gramlara odaklanmak yerine besleyici değere odaklanılmalı. Sebzeler en çok tercih edilen yiyeceklerdir. Çoğu düşük kalorilidir, bunun yanı sıra lif oranı ve besleyici değeri yüksektir. Meyveler, özellikle de kabukları soyulmadan tüketildiğinde, sağlıklı beslenmenin kilit oyuncularıdır. Vitamin ve minerallerden oldukça zengin olup, yemeğin ardından canınız tatlı istediğinde besleyici birer tatlı alternatifi olarak tüketilebilir. B vitaminleri ve diğer önemli besinlerle birlikte lif içermeleri sebebiyle tahılları ve özellikle de tam tahılları tercih edebilirsiniz. Badem, ceviz, fındık gibi içerisinde sağlıklı yağlar barındıran besinleri beslenmenize dahil edin. Bu lezzetleri salatalara, tahıl gevreklerine veya yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz.