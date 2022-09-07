Diyarbakırlı sağlıkçılardan sağlık yürüyüşü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 03-09 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçedeki sağlık çalışanları yürüyüş yaptıEbuzer ELALTUNTERİN/ Express Haber (DİYARBAKIR İGFA)

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde organize edilen yürüyüşe Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Dicle Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Doktor Sedat Özkul, Hastane Müdürü Zeki Beyazıt, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dicle Devlet Hastanesi çalışanları katıldı.

Yürüyüşe katılan sağlıkçılar ellerinde taşıdıkları “Hipertansiyona yol açan ve risk oluşturan aşırı tuz tüketimini azaltalım. Düzenli yürüyüş yap. Asansör yerine merdiveni kullan. Kısa mesafeleri yürü. Aracını uzağa park et. Bir durak önce in. Diyabetin farkında ol, geç kalma. Sağlıklı ye iç, hastalığı dert etme hiç. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kalbinizi ödüllendirin” ifadelerinin yazıldığı pankart ve dövizlerle yürüdü.