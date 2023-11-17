Diyabette sağlıklı yaşam önerileri

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında “Diyabette Sağlıklı Yaşam” semineri düzenledi. Farkındalık oluşturan seminerde, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Yönden, diyabetten korunmak için sağlıklı beslenme ve egzersizin önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında “Diyabette Sağlıklı Yaşam” konuluseminer düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşenetkinlikte, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Yönden diyabetten korunmak için sağlıklı beslenme ve egzersizin önemine dikkat çekti. İlçe halkı tarafından büyük ilgi gören seminere katılanlar diyabete ilişkin merak ettiği tüm sorulara yanıt buldu.

Diyabetin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Yönden, kişinin yaşam kalitesini bozan hastalığa yakalanmamak için sağlıklı beslenmeye vurgu yaptı.

Yönden, “Diyabetli hastaların görülme sıklığı artarken görülme yaşı da düşüyor. Bunun en temel nedeni, sağlıksız beslenme dediğimiz fastfood tarzı beslenme ile paketli ve hazır yiyecek tüketiminin artmasıdır. Şehir yaşamının getirdiği stresi de eklerseniz hepimiz birer hastalık adayıyız aslında. Şeker hastası olmak istemiyorsaksağlıklı beslenmeliyiz. Günlük fiziksel aktivitemizi de artırarak koruyucu önlemlerimizi en üst düzeye çıkarmalıyız” dedi.