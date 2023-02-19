Diyabetli çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı

Kahramanmaraş depremi sonrası tip-1 diyabet hastası çocuklar için ilk aşamada toplam 1000 adet kola takılan sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında bölgedeki tip-1 diyabet hastası çocuklar için ilk aşamada toplam 1000 adet kola takılan sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin iki büyük deprem felaketinin yaşadığını ve yaraları sarmaya çalıştıklarını bildiren Bakan Yanık, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerini hızlı bir şekilde karşılamaya gayret ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda deprem bölgesindeki tip-1 diyabet hastası çocuklara cihazların iletilmesi için hızlı bir şekilde devlet ve üniversite hastanelerinin çocuk endokrin bölümleriyle irtibata geçtiklerini belirten Bakan Yanık “İlk etapta 792 kola takılan sensörlü cihazın çocuklarımıza ulaştırılması için planlamalarımızı yaptık. Cihazların bölgeye ulaşmasıyla birlikte pazartesi günü dağıtımını gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde tam dayanışma duygusuyla atlatacaklarını kaydeden Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Bakanlık olarak, 11 ilimizi etkileyen depremler sonrasında bölgedeki tip-1 diyabet hastası çocuklarımız için toplam 1000 adet kola takılan sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtacağız. Geriye kalan 208 cihazı ise deprem bölgesinden gelecek talepler ve tahliye olunan illerdeki depremzede tip-1 diyabet hastası çocuklar için kullanacağız.” diye konuştu.