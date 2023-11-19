Son Dakika

Dişlerinizde aşırı hassasiyet varsa bunlara dikkat!

SAĞLIK 19.11.2023, 09:53
Dişlerinizde aşırı hassasiyet varsa bunlara dikkat!

Dişlerde 'soğuk hassasiyeti'nin sebep olduğu durumlara karşı Dr. Öğr. Üyesi Merve Kütük Ömeroğlu, dentin hassasiyeni önlemek için neler yapılması gerektiğini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Dentin hassasiyeti görülen kişilerin hayat kaliteleri, hassasiyet semptomlarından olumsuz yönde etkilenir. Hassasiyeti olan kişiler sevdikleri yiyecek ve içeceklerden keyif alamaz, özellikle soğuk içeceklerin daha ılık olmasını beklemek durumunda kalırlar.

Dentin hassasiyeti; sıklıkla 20-45 yaş aralığındaki kişilerde görülse de, toplumda ergenlik döneminden 70’li yaşlara kadar dağılım göstermektedir.

Hassasiyet yaşlanmaya bağlı dentin tübüllerinin tıkanması ile birlikte azalırken, diş eti rahatsızlığı olan kişilerde görülme sıklığı artmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Merve Kütük Ömeroğlu, dentin Hassasiyetine neden olan faktörleri anlatarak uyarılarda bulundu.

Asitli yiyeceklerin veya içeceklerin sık tüketilmesinin dişin koruyucu katmanı olan minenin aşınmasına neden olur ve dentin tübülleri açığa çıkardığını ifade eden Ömeroğlu, "Ayrıca yüzücülerde havuzlarda bulunan klora bağlı olarak mine kaybı, reflü, kronik yaygın kusma, alkolizm, peptik ülser, ilaçlara bağlı meydana gelen ağız kuruluğu, tükrüğün tamponlama kapasitesi, pH’ı ve akış hızı ağız içi ortamın asidik olmasına neden olarak mine kaybına neden olur. Dentin tübüllerinin bu şekilde açığa çıkması dentin hassasiyetinin artmasına neden olmaktadır. Diş eti hastalıkların bağlı olarak meydana gelen diş eti çekilmesi kök yüzeylerinin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Uygun olmayan, sert kıllara sahip diş fırçalarının kullanımı, dişlerin sert bir şekilde fırçalanması mine kaybına neden olarak dentin hassasiyetini tetikleyebilmektedir. Ayrıca diş yüzeyi temizliği yapılan hastalarda geçici olarak dentin hassasiyeti meydana gelebilmektedir" dedi.

Hastaların gün içerisinde veya geceleri dişlerini sıkması ya da gıcırdatması ile karakterize olan bir durum olan bruksizme de dikkati çeken Ömeroğlu, bu durumun da dentin hassasiyetine sebep olabileceğini söyledi.

Dişlerin yapısında meydana gelen çürüklerin ilerlemesi, dişin iç kısmında bulunan pulpa adı verilen damar ve sinirlerin olduğu bölgeyi etkileyerek hassasiyete neden olabileceğini belirten Ömeroğlu, profesyonel olarak diş beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra geçici olarak dentin hassasiyeti de oluşturabileceğini kaydetti.

Ömeroğlu bu hassasiyetinin tedavisi için klinik muayenenin uygun bir şekilde yapılması ve doğru teşhis konmasının önemine vurgu yaparak, şunları sıraladı:

Diş fırçalama alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, uygun bir diş fırçası kullanılarak günde en az 2 kere dişlerin fırçalanması, fırçalamanın öncesinde ve sonrasında asitli yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi, Beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi, asitli gıdalardan kaçınılması Bruksizm varlığında diş hekimine başvurulması ve uygun tedavinin gerçekleştirilerek ilerlemenin engellenmesi önemlidir.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3