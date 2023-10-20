Disleksi Merkezi Kurusucu Melikşah Terdek, disleksi hakkında merak edilenleri Herkes Duysun mikrofonlarına anlattı.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bir tür öğrenme bozukluğu olarak da bilinen disleksi, her 20 çocuktan birinde görülüyor.

Disleksinin oldukça fazla belirtisi olduğuna değinen Disleksi Merkezi kurucusu Melikşah Terdek, disleksinin bireyin zekasının normal veya normal üstü olmasına rağmen okuma ve yazmada, matematik becerilerinde, sosyal becerilerde akranlarına göre belirgin bir gerilik gösterme durumunda olduğuna dikkati çekerek, "Dislekside çok fazla belirti var. Okul öncesi dönemdeki belirtiler; sağ ve solu karıştırma, merdiven inme becerileri bizim gibi sıralı adımla değil de tek tek inerler. Kalem tutmadan kaçarlar, çizim becerileri geridir. Top atma tutma becerileri zayıftır. Bebeklik dönemi belirtilerine bakarsak, disleksili çocukların bir kısmı emeklemeden yürürler. ‘Bütün emeklemeyen çocuklar disleksidir’ diyemeyiz ama motor koordinasyon güçlüğü yaşadıkları için emeklemekte zorlanabilirler. Esas belirtiler okul döneminde çıkar. Türkiye’de çocukların resmi olarak disleksi tanısı alabilmesi için birinci sınıfa başlamış hatta birinci sınıfın ikinci dönemine geçmiş olması gerekir çünkü bütün sesleri görmesi lazım. Bu seslere rağmen okumada bir sıkıntı olup olmadığı o zaman ortaya çıkıyor" diye konuştu.

DİSLEKSİNİN OKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dislekside asıl belirtilerin okul döneminde ortaya çıktığını vurgulayan Terdek, “Okumada güçlük çekilir. B ve d harfleri karışabilir. Ters okuyabilirler, ters yazabilirler. Kelimenin sonundaki harfi atlayabilirler. Heceyi atlayabilirler. Olmayan heceyi ekleyebilirler. Okudukları metinle ilgili soruları anlamakta ve cevaplamakta güçlük çekebilirler. 4 işlem becerilerini kavrasalar bile muhakeme etme becerilerinde zorluk yaşarlar. Sosyal becerilerde güçlük çekerler akranları gibi etkileşime giremeyebilirler" diye konuştu.