Diş tedavileri de dijitalleşti!

Yeni milenyumda,dijital teknolojiler hem özel, hem de iş hayatımıza yeni fırsatlar ve konfor sunmaya başladı. Teknoloji diş hekimliği alanına da, dijital diş tedavilerinin gelişmesi ile yansıdı.İSTANBUL (İGFA) - Dijital dişhekimliği uygulamaları aynı zamanda randevu sayısını, hem de klinikteki her bir seansın süresini azaltıyor.

Özellikle yurtdışından diş tedavisi için gelen hastalara, tedavi sürelerinin kısalığı ve hata payının azlığı sebebi ile daha konforlu sonuçlar sağlıyor.

Doç. Dr. İlhan Metin Dağsuyu, diş hekimliği teknolojisindeki ilerlemeler, teşhisi hızlı ve kolay bir hale getirirken, tedavilerin geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında daha verimli ve hata payının az olduğunu kaydetti.

Tedavi bitimi sonrası kalan günler de hastalara, tarihi ve coğrafi özellikleri sebebiyle gezilecek sayısız yere sahip olan İstanbul’da kaldıkları süre içinde hem tatil hem tedavi deneyimini bir arada sunduğunu belirten Doç. Dr. İlhan Metin Dağsuyu, "Digital diş tedavi yöntemi uygulandığında, hastadan ağız içi tarayıcı ile ölçü alınıyor. Bu teknik, geleneksel yöntem olan kaşık yönteminden çok daha az hastayı rahatsız ediyor. Ölçü alımı sırasında oluşan mide bulantısını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda çok daha doğru ağız ölçüsünün alınmasına sebep oluyor. Ağız içi tarayıcı ile ölçü alındıktan sonra, üç boyutlu tasarım yazılımları ile hastanın yüz karakteristikleri dikkate alınarak üretilen Mock-up uygulaması ile daha tedaviye başlamadan kendisi için yapılan gülüş tasarımını hastalar ağzında deneyebiliyor ve değişiklik talep edebiliyor. Hekim de tasarımı hem estetik, hem de teknik kriterler açısından gerçek ağız ortamında değerlendirme imkanı bulmuş oluyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Dağsuyu, sağlık turizmi ile gelen hastalarımızın diş tedavilerini, bu teknoloji ile gerçekleştirirken daha kısa sürede, daha estetik ve sağlıkla gülümseyen memnun hasta sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.