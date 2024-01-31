Diş taşı temizliğinin zararı var mı?

Diş yüzeylerinin tamamen temizlenmemesinin diş taşı oluşumuna neden olduğunu ifade eden uzmanlar, diş yüzeyleri tamamen temizlendiğinde diş taşı oluşumunun çok aza indiğini ya da hiç olmadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ağız bakımına dikkat etmediği için diş taşı oluşmuş ve diş taşı temizliği yaptırmış olan kişilerde temizlik sırasında diş yüzeyleri biraz çizilebileceğinden yeniden diş taşı oluşması ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Temizlenme yapılmaması durumunda ise diş taşları daha da birikerek diş eti çekilmesine ve kemik kaybına, ardından da dişlerin sallanarak çekilmesine neden olur.” dedi.

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş taşı oluşumu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, tükürükte çeşitli mineraller bulunduğunu ve bu minerallerim önemli olduğunu dile getirerek, “Diş yüzeylerinin temiz olmaması durumunda bu mineraller bu birikintilere yapışır ve zamanla üst üste birikimle birlikte sertleşerek gerçek manada taş gibi bir yapı kazanır.” dedi.

Diş yüzeyleri tamamen temizlendiğinde diş taşı oluşumunun çok aza indiğini ya da hiç olmadığını da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Ancak ağız bakımına dikkat etmediği için diş taşı oluşmuş ve diş taşı temizliği yaptırmış olan bireylerde, diş taşı temizliği sırasında diş yüzeyleri biraz çizilebileceğinden yeniden diş taşı oluşması ihtimali daha yüksektir. Temizlenme yapılmaması durumunda ise diş taşları daha da birikerek diş eti çekilmesine ve kemik kaybına, ardından da dişin desteğinin kalmaması sebebiyle sallanarak çekilmesine neden olur.” diye konuştu.

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Diş taşı temizliğinin kavitron denilen elektronik bir aletle ya da kretuar denilen metal el aletleri ile yapılabildiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Titreşim vererek diş taşlarını diş yüzeyinden kaldıran kavitron, hızlı temizlik sağlar, fakat hassas dişlere sahip bireylerde hassasiyet yapabilir. Bunun yanı sıra el aleti ile yapılan temizliğe kıyasla diş yüzeyine daha çok çizer. Kretuar ile yapılan temizlik daha uzun sürmekle birlikte hassasiyet yapmaz, diş yüzeylerini de daha az çizer. Diş yüzeylerindeki diş taşı birikimine göre hekim hangi yöntemle diş taşı temizliği yapacağına karar verir.” dedi.

Diş taşı temizliğinin diş yüzeylerinde çiziklere ve renklenmeye neden olduğunu, ağız bakımı etkili yapılmadığı takdirde diş taşı birikimini artırdığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Diş etlerine bir zararı yoktur. Temizlik yapılmaması daha çok zararlı olduğu için diş yüzeyine çizik yapması durumu önemsenmez ve parlatma yapılarak bu çizikler en aza indirilmeye çalışılır.” dedi.