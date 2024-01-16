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Diş beyazlatma yöntemleri neler? Beyazlatmak dişlere zarar verir mi?

SAĞLIK 16.01.2024, 11:29
Diş beyazlatma yöntemleri neler? Beyazlatmak dişlere zarar verir mi?

Dişlerin beyaz olması diş mineleri ile ilgili olsa da günümüzde bazı yöntemler ve uygulamalar ile diş beyazlatmak artık mümkün hale geldi. Peki diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Nasıl yapılır? Diş beyazlatma, dişlere zarar verir mi?Esmanur GÜLBAHAR - H. Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Herkesin bildiği gibi aşırı çay, kahve ve sigara kullanımı dişleri sarartan etkenlerin başında geliyor. Bunların aşırı tüketimi sağlığı tehdit ettiği gibi diş rengini de olumsuz etkiliyor. Diş renginin deforme olmasından rahatsız olan vatandaşlar ise soluğu diş beyazlatma uygulamaları için diş hekimliklerinde alıyorlar. Peki günümüzde kullanılan diş beyazlatma uygulamaları dişlere zarar veriyor mu? Bu uygulamalar diş minesini etkiliyor mu?

Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, diş beyazlatma uygulamaları ve merak edilen sorular hakkında Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda buludu.

"DİŞ BEYAZLATMANIN 2 YÖNTEMİ VAR”

Diş beyazlatma hususunda iki ayrı uygulamanın mevcut olduğunu ve hastanın diş sağlığı için gerekli tedavi yönteminin kullanılması gerektiğini ifade eden Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, “Hastalarımızın kendi diş renkleriyle ilgili sıkıntıları var. Biz de bu durumda renklendirme tedavisi yöntemi uygulanır. Bunların içerisinde detertraj ultrasonik cihazların titreşimiyle yapılan tedavi var. Diğeri ise kimyasal ürünlerin kullanıldığı beyazlatma işlemidir. Bu tedavi ise tamamen hastanın tedavi ihtiyacına göre uygulanır" dedi.

DİŞ BEYAZLATMA DİŞ MİNESİNİ İNCELTİR Mİ?

Diş beyazlatma uygulaması esnasında vatandaşların, diş minesinin incelmesi endişelerine de yanıt veren Çelik, uygulamadan sonra diş minesinde bir incelme olmadığını fakat bir hassasiyet oluşabileceğini kaydetti. Diş beyazlatma işleminin  toplum içerisinde oldukça yaygın bir korku haline geldiğini belirten Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, danışanlarının kendisine, ‘Diş beyazladıktan sonra geçmeyen bazı diş hassasiyetleri olabilir mi?’, ‘Artık soğuk su içemeyecek miyim?’, Dondurma yiyebilecek miyim?’ gibi korkularını dile getirdiklerini de belirterek şöyle konuştu:

“Burada diş beyazlatmada profesyonel olarak kullandığımız tedavi yöntemleri var. Bu tedavilerden bir tanesi de titreşimle çalışan cihazlardır. Detertraj ultrasonik bir tedavi uygulanır. Bundan sonra da parlatma işlemi yapılıyor. Dişi pürüzsüz hale getirmek amacıyla yapılır. İkinci yapılan tedavi olarak ise arıtma işleminde hidrojen peroksit ve karbonik peroksit denilen kimyasal ajanlar kullanıyoruz. Bu ajanların çalışma mekanizması şu şekildedir:

Büyük molekül ağırlıklı ve  renklendirmeye sebep olan pigmentlere yapışarak daha küçük molekül ağırlıklı parçacıklara dönüşüyor. Bu şekilde beyazlatma işlemi gerçekleşiyor. Dişin minesinde bir incelme olmuyor. İşlem sonrasında dişte birkaç gün hassasiyet ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple hastalarımız, ‘Dişlerim ağrıyor, dişlerim inceldi mi?’ diye şikâyet ediyor. Bu tamamen işlem sırasında diş etinde gelişen bir hassasiyettir. Bundan kaynaklı olarak hasta, diş etinin inceldiğini düşünüyor. Bu durum birkaç gün içerisinde geçebilir. Dişlerimizin incelmediğini anlayabiliriz.” dedi.

DİŞ BEYAZLATMADAN SONRA İLK 48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ!

Diş beyazlatma işleminden sonra dikkat edilmesi gereken hususlara  da değinen Çelik, “Soğuk ve sıcak içeceklerden uzak durulması gerekir. İlk iki gün yani 48 saat dikkatli olmaları gerekir. Kullandığımız kimyasal ajanların etkisi 48 saat sürmektedir. Beyazlatma işlemi devam etmiş oluyor. 40 dakika boyunca uyguladığımız işlem hemen bitmiyor. İki gün bu beyazlama işlemi devam ediyor. 48 saat içerisinde mümkün oldukça renklendirici gıdalardan ve renklendirici içeceklerden uzak durulması gerekir. Bunların başında gelenler ise asitli içecekler, renklendirici gıda, salça, kırmızı şarap, şalgam suyu ve çilek gibi ürünlerdir. Beyazlatıcı diş macunları kullanmakta fayda vardır. Beyazlatma sürecini bu şekilde uzatabiliriz.” diye konuştu.

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