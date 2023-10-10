Dikkat! Yabancı hayvan ısırığından sonra 72 saatiniz var!

Ülke genelinde artan kuduz vakalarına karşı hekimler halkı uyarıyor. Kuduz vakalarında aşının önemi nedir? Kuduz belirtileri nedir? Yabancı bir hayvan ısırdıktan sonra ilk saatlerin önemi nedir? Veteriner Hekim Muhterem Çakır, tüm bu detayları mikrofonuna açıkladı.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Kuduz ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını Veteriner Hekim Muhterem Çakır, Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı.

Kuduzun daha çok yabani hayvanlardan evcil hayvanlara bulaşması ve insanların da bu evcil hayvanlara teması ile bulaştığını belirten Çakır, "Daha çok yabani hayvanlardan insanlara evcil hayvanlar kanalı ile bulaşan bir viral hastalıktır. Özellikle yarasa, fare, kurt gibi yabani hayvanlar virüsü alırlar, kendi bünyelerinde olgunlaştırdıktan sonra bizim evcil hayvan dediğimiz hayvanlara bulaştırırlar. Bu daha çok kedi, köpek ve kuşlardır. Bu hayvanlarla temas haline geçince insanlara hastalık bulaşmış olur. Kuduz olan insan eğer tedavi görmezse, ölümle sonuçlanır. Tanımadığı bir hayvan ısırmışsa, çizmişse yada yaralarına hayvanın salyası bulaşmışsa ve hayvanın geçmişini bilmiyorsa en kısa süre içerisinde hastanelere başvurup kuduz aşısını yaptırması gerekir. Çok erken yaptırmak şartıyla aşının koruyuculuğu yüzde 100’dür. İlk 72 saatte mutlaka bu aşının yaptırılması lazımdır. Aşı yaptırmakla da sorun çözülmüyor. Hastalığa neden olabilecek hayvan yakalanabiliyorsa en az 11 gün gözetim altında tutulması lazımdır. Bu 11 günde hayvandaki belirtiler ortaya çıkana kadar mutlaka hastanelerde aşı ile tedaviye devam edilmesi gerekir. Sadece bir kez aşı olmak yeterli değildir. 11 gün boyunca Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı takvim içerisinde aşılarını yaptırması lazım. İnsanlar böyle bir riskle karşı karşıya kaldıklarında devlet hastanelerinin acil bölümlerine ulaşmak suretiyle bu aşıyı yaptırabiliyorlar” diye konuştu.

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KUDUZ AŞISI VURULDUKTAN SONRA VÜCUTTA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLUR?

İnsanlar daha çok herhangi bir çivi battığında yada paslı alet kestiğinde tetanoz aşısı yaptırırlar bunun gibi herhangi bir hayvan tarafından ısırıldığında da mutlaka kuduz aşısının yaptırılması gerektiğini vurgulayan Veteriner Hekim Muhterem Çakır, “ Kuduz aşısı yaptırdıktan sonra vücutta bir antikor üretimi başlar. Antikor üretimi ile de bağışıklık mekanizması gelişir. Bu yüzden mutlaka aşının son noktasına kadar takibi yapılarak bağışıklık sisteminin geliştirilmesi gerekir. Teknik olarak kuduz aşısı 1 yıl sonra aşının etkinliğinin düşeceği varsayımından hareketle hayvanlar için her yıl yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinde kuduz vakaları daha az olduğu için bazı ülkelerde 2-3 yılda bir tekrarlanıyor fakat ülkemizde hayvan popülasyonun serbest olması ve başıboş hayvanların çok yoğun olması sebebi ile bu riski ortadan kaldırabilmek adına her yıl aşı yapılmak durumundadır.” dedi.