Dikkat... Suyun aşırı tüketimi zehirleyebilir!

Uzmanlar, yetersiz su tüketimi vücutta bazı problemlere yol açarken, bununla birlikte gerekenden daha fazla su tüketiminin ise kişinin zehirlenmesine neden olabileceği konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Yaz sıcaklarının baş göstermesi ile birlikte aşina olduğumuz “günde en az 3-5 litre su tüketin” söylemleri tekrar karşımıza çıkıyor. Vücudun gerekli suyu tüketmesinin çok çok önemli olmasının yanında aşırı su tüketimi de insan sağlığı açısından sakıncaları beraberinde getiriyor.

Hekimzade Dr. Muammer Yıldız, kişiye özgü tedavi ve teşhis gibi konularda olduğu gibi su tüketiminde de hormonlar, enzimler, fizyolojik mizaç, hastalıklar gibi parametreler dikkate alınarak kişinin ne kadar su tüketmesinin belirlenebileceğini ifade etti.

“Bol su tüketin, 3-5 litre gibi ezber söylemlerin çok sakıncalı olduğunun altını çizen Dr. Yıldız, “Vücuda ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla su girdiğinde ‘su toksikasyonu’ dediğimiz sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Su fazlalığı nedeniyle kanın içindeki bazı elementler ve minerallerin oranı çok azalır. Bu da önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. O nedenle su ne az ne de çok, kararında tüketilmeli" diye konuştu.

İnsan vücutlarının yapısına su tüketmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Muammer Yıldız, “Şeker hastaları ve kalp hasarının tüketmesi gereken su oranı ile romatizma hastalarının su tüketimi kesinlikle aynı olamaz. En az 2 litre tüketimin dahi yaz kış mevsimlerine göre farklılık gösterebileceğini unutmamak gerekir. En doğru su tüketim oranı kişiye özgü olarak saptanmalı; hormonları, enzimleri, fizyolojik mizacı, karakteri, yaşam biçimi gibi unsurlar kişinin ne kadar su tüketmesi gerektiğini belirlerken göz önünde bulunduran parametrelerin başında gelmektedir. “ dedi.