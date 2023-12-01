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Dikkat! Soğuk hava astımı tetikliyor mu?

SAĞLIK 01.12.2023, 12:56
Dikkat! Soğuk hava astımı tetikliyor mu?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıklar da hızlıca başladı. Peki kendilerini bu havalardan özenle korumaları gereken astım hastaları neler yapmalı? Soğuk hava astımı tetikliyor mu?Zübeyde ÖZLÜ - Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Soğuk kış ayları astım hastalarını olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Serhat Fındık, astım hastalarının kış aylarında nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu. Fındık, astım hastalarının verilen ilaçları düzenli şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi.

Astım hastaların soğuk havalarda yaşadığı zorlukları değinen Prof. Dr. Serhat Fındık, kış aylarında neler yapabilecekleri konusunda da açıklamalarda bulundu.

“GÜNDE 10 BİN ÜNİTE D VİTAMİNİ ALINMALI”

Astım hastalarının kış aylarından en az biçimde etkilenmeleri için yapmaları gereken hususlar konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Serhat Fındık, “Etkin tedavide astım hastaları, verilen ilaçları mutlaka düzenli şekilde kullanmalıdır. Maske takmasınlar çünkü maske taktıkça atak geçirme sıklıkları artar. Çok kirli havalarda dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyorum. Bu günlerde yavaş yavaş havalar da soğumaya başladı. C vitamini ve özellikle de D vitaminini yüksek dozlarda almalarını tavsiye ediyorum. Günde 10 bin ünite D vitamini alabilirler, özellik de kışın. Su tüketimlerine çok dikkat etmeliler. Beslenme ve uyku düzenleri çok etkili, tabii ki sigaralı ortamlarda da bulunmasınlar ve sigara içmesinler. Bu önerilere dikkat ettikleri zaman ataklar yaşayacaklarını zannetmiyorum.” dedi.

“SOĞUK HAVA ASTIMI TETİKLİYOR”

Soğuk havanın astımı tetiklediğini söyleyen Fındık, “Soğuk hava astımı tetikleyen unsurlardan biridir ama her astım hastası için geçerli değildir. Bir grup astımlı hastada soğuk havanın böyle bir etkisi var. Dolayısıyla çok soğuk havalarda kendilerini koruyarak dışarı çıkmalarını tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

“ASTIM HASTALIĞININ GENETİK ÖZELLİĞİ VAR”

Astım hastalığının genetik özelliği olduğuna dikkat çeken Fındık, “Astım hastalığının genetik özelliği var. Sorulduğu zaman astım hastalarının yakınlarında da astım görüldüğünü fark ediyoruz. Genellikle alerjik olan astım tipinin genetik geçişi biraz daha fazladır ama tabii ki her astımlı anne babanın çocuğu astım hastası olacağı gibi bir kural da yok ama normale göre daha fazla risk vardır.” dedi.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum  yollarını tıkayan nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astımda alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

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