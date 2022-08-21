Dikkat! Organ iflasına yol açmasın!

Alkol kullanımı ve safra taşlarının pankreas iltihabına yol açtığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, iltihabın önemsenmemesi ve iyi tedavi edilmemesi durumunda pek çok organı etkileyerek yetmezlik ve iflas etmesi gibi ciddi sorunlara yol açabildiğini ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilen pankreas iltihabı ile ilgili son derece önemli bilgiler paylaştı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Sindirim düzenlenmesi ve şekerin dengelenmesinde görevli pankreas organının iltihabı önemsenmediği ve iyi tedavi edilmediği zaman pek çok organı etkileyerek büyük sorunlara, organlarda yetmezlik ve iflasına yol açabiliyor. Eğer ciddi bir pankreas iltihabı varsa ölümle sonuçlanabilir.” diyerek hastalığın önemine dikkat çekti.

Alkol kullanımı ve safra taşlarını pankreas iltihabına yol açan iki ana neden olarak ifade eden Op. Dr. A. Murat Koca, “Ayrıca diyetteki bozukluklar, bazı iltihaplar ve ilaçlar, ailesel etkenler de bu iltihap için yatkınlık oluşturabiliyor. En sık karın ağrısı şeklinde yana, arkaya ve yayılarak kendini göstermekle birlikte bulantı, kusma, ateş, cilt değişiklikleri gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor.” diye konuştu.

KRONİKLEŞİRSE KİST VE TÜMÖR GÖRÜLEBİLİR

Op. Dr. A. Murat Koca, pankreas iltihabının ‘akut ve kronik pankreatit’ olarak ikiye ayrıldığını söyledi ve “Kronik yani uzun devam eden ve tekrarlayan durumda organda bozukluklar ve değişimler olur. Kist ve tümörleşme ortaya çıkabilir. Akut yani erken dönemdeki iltihapta ise şiddetine göre kistler ve ciddi hasarlar oluşabilir. Belirtiler ortaya çıktığında kan testleri ve radyolojik (ultrason / tomografi) tetkiklerle tanı konulabilir.” ifadelerini kullandı.