Dikkat! Havuz keyfiniz kaçmasın!

Yaz aylarında denize ve havuza girenlerin sayısının artmasıyla, enfeksiyon belirtileriyle hastanelere gelenlerin sayısında da bir artış olduğunu belirten uzmanlar, bakteri, virüs ve parazitlerin oluşturduğu kirliliğe dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) -Özellikle çocuk havuzlarının enfeksiyon bulaşması açısından daha riskli olduğunun altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, havuz suyundan enfeksiyon bulaşmasının en önemli nedeninin havuzu kullanan kişilerden kaynaklanan organik kirlenme olduğunu belirtti.

Mamçu, havuz ve denizden bulaşabilecek enfeksiyonları ve bu tür enfeksiyonlara karşı korunma yöntemlerini açıkladı.

Mantarların klorlu ortamlarda ölmeyen ve denizde yok olmayan organizmalar olduğuna dikkat çeken Mamçu, “Uygun bir ortam buldukları taktirde, vücudun çeşitli bölgelerine yerleşebilir ve yaşamlarını sürdürebilirler. Klorda da bölünebildiklerinden, havuzdan bulaşmaları kolaydır. Bu aylarda sık görülen mantar hastalığı, genelde çeşitli pomatlarla tedavi edilebildiği için pek önemsenmez. Oysa önlemi alınmadığı taktirde kişiye büyük ölçüde rahatsızlık verebilmektedir. Ayrıca havuzlardaki klor, kimyasal konjonktivit dediğimiz göz enfeksiyonuna da neden olur.” açıklamasında bulundu.

ÇOCUK HAVUZLARINDA ENFEKSİYON RİSKİ DAHA FAZLA

Çocuk havuzlarının enfeksiyon bulaşması açısından biraz daha riskli olduğunun altını çizen Mamçu, “Çocukların dışkı ve idrar kontrollerinin daha az olması, oyun esnasında su yutma olasılıklarının daha fazla olması bunda en önemli etkendir. Özellikle yeterince temizlenmeyen ve temiz su sirkülasyonun düzenli yapılmadığı havuzlardan enfeksiyonlar bulaşabilmektedir.” dedi.

Havuz suyundan enfeksiyon bulaşmasının en önemli nedeninin havuzu kullanan kişilerden kaynaklandığını belirten Mamçu, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

-Temizlik ve hijyen açısından havuza girmeden önce duş alınmalı, tuvalet kullanımı olduysa mutlaka sabunlu su ile eller yıkanmalı. -Herhangi bir hastalık belirtisi ya da bulaşıcı enfeksiyonu olan kişiler, ortak havuzları kullanmamalı. -Kişiler yüzme gözlükleri ile suya girerek gözlerinin suyla olan temasını engellemeli. -Mümkün olduğunca su yutmaktan kaçınılmalı. -Havuzdan çıktıktan sonra temiz su ile duş alınmalı ya da ağız temiz suyla çalkalanarak gözler de yine temiz suyla yıkanmalı. -Açık yarası olan kişiler, bu yaranın su geçirmez bandaj ile kapatılması sonrasında havuza girmeli. -Ateş, bulantı, kusma, ishal, gözlerde kızarıklık, genital bölgede yara, kaşıntı gibi durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.