Son Dakika

Dikkat! Bu ağrı gençlerde de hızla yaygınlaşıyor

SAĞLIK 30.01.2024, 18:19
Dikkat! Bu ağrı gençlerde de hızla yaygınlaşıyor

Eskiden ileri yaş hastalığı olarak bilinen diz şikayetlerinin artık gençlerde de çok sık karşılaşılan sorunlar arasında yer aldığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can dizlerindeki rahatsızlıklardan dolayı şikayet edenlerin sayısının hızla arttığına vurgu yaparak, özellikle dizlerde ağrı, şişme, takılma, bükülü oturamama ve yürürken yolda durmak zorunda kalma gibi şikayetlerin günümüzde gençlerde de yaygın görüldüğünü söyledi.İSTANBUL (İGFA)- Vücudumuzun tüm yükünü üstlenen dizlerimiz gündelik hayatımız için kilit bir önem taşıyor.

Özellikle pandemi sürecinde evde geçirilen uzun saatler nedeniyle hareketsiz kalınması, iş ve eğitimin dijital ortama taşınmasıyla gün boyu bilgisayar karşısında dizlerin bükülü olması ve aşırı kilo alımı derken günümüzde pek çok kişinin dizleri alarm verir hale geldi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can robotik diz protezi tedavisi hakkında en çok merak edilenleri yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Robotik cerrahi, cerrahların operasyon öncesi detaylı planlama yapmalarını ve ameliyat sırasında bu plana uygun hareket etmelerini sağladığını ifade eden Doç. Dr. Ata Can, robotik sistemler yardımıyla gerçekleştirilen milimetrik hesaplar sayesinde, alanında uzman hekim kemik kesilerini hangi bölgeye, ne kadar yapacağını, protezi nasıl konumlandıracağını cerrahi müdahale öncesinde planlayabileceğini söyledi. 

Robotik diz protezinin ömrünün pek çok faktöre bağlı olarak değişebildiğini ancak genellikle 15-20 yıl olduğunu belirten Doç. Dr. Ata Can, protezin robotik yöntemle daha hassas yerleştirilmesi sayesinde, ekleme daha iyi uyum sağlaması ve uzun ömürlü olmasının beklendiğini ifade etti. Her hastanın durumu farklı olduğu için protezin ömrü kişiden kişiye değişebileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Ata Can, "Bu süre, hastanın yaşam tarzı, kilosu ve fiziksel aktivite düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak daha uzun veya daha kısa olabilir. O nedenle protezin ömrünü uzatmak için hastaların doktorlarının önerilerine uymalarını ve düzenli kontrol randevularına gitmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Robotik diz protezi ameliyatı; çoğunlukla hastanın yaygın ve geniş bir alanda kıkırdak sorunları olması, hastanın günlük yaşantısındaki hareketlerinin iyice zorlaşması ve ilaç ya da enjeksiyon gibi tedavi yöntemlerinin fayda sağlamaması durumlarında yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Can, özellikle ileri yaşta, ağrıları ve yürüme güçlüğü iyice artmış hastalarda robotik diz protezi ameliyatı sayesinde çok etkili sonuçlar alarak hastanın kendi işlerini yapar hale gelmesini sağlayabildiklerini vurguladı.

Bu arada Doç. Dr. Ata Can, hastanın uzman doktorun kontrolünün ardından operasyon ertesi ilk 24 saat içerisinde yürütüldüğünü belirterek, "İlk bir ayın sonunda hastalarımız günlük aktivitelerine ve sosyal yaşantılarına  sağlıklı bir şekilde dönebiliyor. Robotik diz protezi sonrası hastalarımızın erken dönemde düşmemeleri gerekir. Birinci aydan sonra hiçbir kısıtlamamız yoktur. Hastalarımız koşu, yüzme ve bisiklet gibi bireysel sporları yapabilirler” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 23 29
11. Ankaragücü 23 28
12. Kayserispor 23 27
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Hatayspor 23 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. Arsenal 22 44
3. Aston Villa 22 44
4. M.City 20 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 22 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 22 30
11. Wolves 21 29
12. Fulham 22 25
13. Bournemouth 20 25
14. Brentford 20 22
15. Nottingham Forest 22 21
16. Crystal Palace 22 21
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Sheffield United 22 13
20. Burnley 21 12
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 21 44
4. Barcelona 21 44
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 21 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 21 26
13. Rayo Vallecano 21 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6