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Dijital sağlık denince akla yapay zeka geliyor

Dijital sağlık sektörü tüm dünyada hızla büyürken, Türkiye’de de bu alanı temsil eden ve ekosistemi geliştirmek için güç birliği yapan Dijital Sağlık Derneği (DİSADER) sağlık profesyonellerinin dijital eğilimini analiz ettiği anketin sonuçlarını açıkladı Ankete göre, dijital sağlık denince akla gelen ilk kavram “yapay zeka”

SAĞLIK 28.05.2024, 11:45
Dijital sağlık denince akla yapay zeka geliyor

Dijital sağlık sektörü tüm dünyada hızla büyürken, Türkiye’de de bu alanı temsil eden ve ekosistemi geliştirmek için güç birliği yapan Dijital Sağlık Derneği (DİSADER) sağlık profesyonellerinin dijital eğilimini analiz ettiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, dijital sağlık denince akla gelen ilk kavram “yapay zeka”.İSTANBUL (İGFA) - Dijital Sağlık Derneği (DİSADER), sağlık profesyonelleri arasında gerçekleştirdiği dijital eğilim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sağlık sektöründe dijitalleşme eğilimlerini ve bu eğilimlerin sağlık profesyonelleri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedefleyen anket, 1.149 kişinin katılımıyla, çoktan seçmeli sorular ve uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirildi. DİSADER’in çalışmalarına yön verecek nitelikte olan anket sonuçlarında; yapay zeka kavramının yanı sıra veri güvenliği konusundaki endişe de dikkat çekti.

Sağlık alanında dijitalleşmenin, teknolojik ilerlemelerin yanında, hastaların daha iyi tedavi ve bakım hizmetlerine erişimini sağlayan, sağlık profesyonellerinin verimliliğini artıran bir dönüşüm niteliğinde olduğunu belirten DİSADER’in Yönetim Kurulu Başkanı Emin Fadıllıoğlu, “Yapay zekadan uzaktan muayeneye kadar uzanan yenilikler, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve erişilebilir olmasını sağlıyor. Aynı zamanda veri güvenliği konusunda yaşanan endişeler, sektörün daha güvenilir ve yenilikçi çözümler üretmesi gerekliliğini gösteriyor. DİSADER olarak, bu fırsatları değerlendirerek dijital sağlık ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

DİJİTAL SAĞLIKTA AKLA GELEN İLK KAVRAM: YAPAY ZEKA

Anket katılımcılarına "Dijital sağlık denince akla gelen ilk 3 kavram nedir?" sorusuna, yüzde 22 ile en çok ‘yapay zeka’ yanıtı verildi. Bunu yüzde 13 ile ‘hasta takibi’ ve yüzde 12 ile ‘uzaktan muayene’ kavramları izledi.

Katılımcıların, dijital sağlıkla ilgili en çok bilgi edinmek istedikleri konular ise dijital sağlık uygulamaları, dijital sağlıkta gelecek beklentileri ve tedavide son teknolojiler olarak sıralandı.

DİJİTAL EĞİLİM ANKETİNİN ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLARI

Sağlık profesyonelleri, dijital sağlık uygulamalarının tedavide kullanımına temkinli yaklaşıyor. Katılımcılara göre dijital sağlık uygulamalarının sağlıklı toplum için en fazla etkin olabileceği alanlar sırasıyla yüzde 40 ile izleme ve değerlendirme, ardından yüzde 30 ile görüntüleme olarak öne çıkıyor.Dijital sağlık hizmetlerine erişim süresi hakkında katılımcıların yüzde 34'ü, hastane veya kliniğe erişimin çok zaman aldığını belirtirken, yüzde 33'ü dijital sağlık hizmetlerinin maliyet ve erişilebilirliği konusunda olumlu düşünüyor.Dijital sağlık hizmetlerinde hasta verilerinin korunmasıyla ilgili görüşler dikkat çekiyor. Katılımcıların yüzde 48'i veri güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıyor.Türkiye'nin dijital sağlık alanında yatırım ve altyapı olarak yetkinliği ise katılımcıların yüzde 33'ü tarafından yeterli görülüyor.

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