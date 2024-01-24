Son Dakika

DEÜ'de uzaktan sağlık hizmeti dönemi başlıyor

SAĞLIK 24.01.2024, 17:38
DEÜ'de uzaktan sağlık hizmeti dönemi başlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, uzaktan sağlık hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki önemli markalarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, sağlık alanındaki öncü uygulamalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yakın zamanda hayata geçirilecek uzaktan sağlık hizmeti uygulaması sayesinde, hastalara doktorlarla görüntülü görüşme imkanı sağlayarak tedavi sunacak olan DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, İzmir ve Ege Bölgesi'nde bir ilki başarmanın yanı sıra Türkiye ve dünya ülkelerine sağlık hizmeti ulaştıracak.

ÇOK YAKINDA HİZMETE SUNULACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sağlık Bakanlığının ‘Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu’ koşullarına uygun görülen DEÜ Hastanesinde geniş bir faaliyet alanında hastalara sağlanacak uygulamanın çok yakında hizmete sunulacağını açıkladı. Uygulama kapsamında tüm Türkiye ve dünya ülkelerine sağlık hizmeti ulaştıracaklarını aktaran Rektör Hotar, “Sağlıkta öncü uygulamaları ve yatırımları hayata geçirmeyi sürdüren Araştırma Uygulama Hastanemiz, önemli bir gelişmeye daha imza attı. İzmir ve bölgemizde bir ilk olacak uzaktan sağlık hizmeti uygulamamız sayesinde, ülkemizin ve dünyanın her yerinden hastalar hastanemize ulaşabilecek. Hastalarla görüşme sağlayacak doktorlarımız tarafından şifa arayanlara, sağlık problemlerine yönelik bilgiler anında aktarılacak. Randevu ile uygulanacak sistem sayesinde yüz yüze hastalarla görüşen uzmanlarımız, gerekli gördüklerinde hastaları hastanemize davet edecek ve ilgili muayeneye burada devam edecekler. Sistemimiz aynı zamanda, bölgeye hitap eden büyük bir sağlık kuruluşu olan Hastanemize yoğunluk nedeniyle randevu bulamama sorununa da alternatif bir çözüm oluşturacak” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA YETİŞTİRDİK”

DEÜ’nün yeni hizmetiyle ilgili Sağlık Bakanlığının onayıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli izinlerin DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sağlandığını açıklayan Rektör Hotar, “Online bir biçimde hasta kabulüne başlayacağımız sistemimize yönelik altyapı çalışmalarımızı bir süredir sürdürüyorduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü onur yılına yetiştirdiğimiz, hasta ve hekim iletişiminin sağlanarak vatandaşlarımıza olumlu katkılar sağlayacağını öngördüğümüz çağdaş tıbbi teknoloji ile desteklenen sistemimiz ile bu alanda önemli bir gelişmeye daha imza attık. Sistemimiz sayesinde özellikle hastanemize ulaşmakta güçlükler yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza da önemli bir katkı sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde de sağlık alanındaki bilimsel araştırmalara ve yatırımlara destek vermeye devam edeceğiz. Bu yatırımın Üniversitemize ve Hastanemize kazandırılmasına emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Uygulamanın tüm vatandaşlarımıza ve dünya insanlarına hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

YERELDEN EVRENSELE SAĞLIK HİZMETİ

DEÜ’nün uzman doktorlarını hastalarla buluşturacak çevrimiçi sistemin çok yakında hizmete gireceğini dile getiren DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt ise, “Yeni sistemimiz, Araştırma Üniversitemize yakışır bir vizyona sahip, kıymetli çalışmalar ve tedaviler üretecek. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına yetiştirerek son derece mutlu olduğumuz sistemimizde altyapı çalışmalarında sona geldik. Takipli hastalarımızın yanı sıra hastanemize ilk kez başvuracakların yararlanabileceği sistemimiz İzmir ve Ege Bölgesi’nde tek olma özelliğini taşıyor. Hastanemiz bünyesindeki tüm birimlerimize, bölümlerimize sistemden bahsettik; bu konuda tekrar duyurular yapacağız. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanemize büyük bir açılım sağlayacağını düşündüğümüz sistemimiz, yalnızca bölgemiz ve Türkiye’de değil; uluslararası boyutta sağlık ihtiyacı olan hastalara hitap edecek. Bu anlamda yerelden evrensele bir sağlık hizmeti olarak dikkat çeken uygulama ile Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonunu da desteklemiş olacağız. Hastanemiz, yerel ve küresel sağlık sorunlarına, alanında yetkin insan kaynağı ile çözümler sunmaya devam edecek” bilgisini paylaştı.

GENİŞ FAALİYET ALANI

DEÜ’nün uzaktan sağlık hizmeti kapsamında tıbbın geniş bir faaliyet alanında online hasta kabulü gerçekleşecek. Bu alanlar arasında; Nükleer Tıp, Göz Hastalıkları, Hematoloji, Romatoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Nörolojisi, Neonatoloji, Çocuk Endokrinolojisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Üroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, Adli Tıp, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Farmakoloji bulunuyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 22 31
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Alanyaspor 22 26
13. Ankaragücü 21 25
14. Hatayspor 22 22
15. Gaziantep FK 21 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 21 21
19. Konyaspor 21 20
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6