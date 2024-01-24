DEÜ'de uzaktan sağlık hizmeti dönemi başlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, uzaktan sağlık hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki önemli markalarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, sağlık alanındaki öncü uygulamalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yakın zamanda hayata geçirilecek uzaktan sağlık hizmeti uygulaması sayesinde, hastalara doktorlarla görüntülü görüşme imkanı sağlayarak tedavi sunacak olan DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, İzmir ve Ege Bölgesi'nde bir ilki başarmanın yanı sıra Türkiye ve dünya ülkelerine sağlık hizmeti ulaştıracak.

ÇOK YAKINDA HİZMETE SUNULACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sağlık Bakanlığının ‘Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu’ koşullarına uygun görülen DEÜ Hastanesinde geniş bir faaliyet alanında hastalara sağlanacak uygulamanın çok yakında hizmete sunulacağını açıkladı. Uygulama kapsamında tüm Türkiye ve dünya ülkelerine sağlık hizmeti ulaştıracaklarını aktaran Rektör Hotar, “Sağlıkta öncü uygulamaları ve yatırımları hayata geçirmeyi sürdüren Araştırma Uygulama Hastanemiz, önemli bir gelişmeye daha imza attı. İzmir ve bölgemizde bir ilk olacak uzaktan sağlık hizmeti uygulamamız sayesinde, ülkemizin ve dünyanın her yerinden hastalar hastanemize ulaşabilecek. Hastalarla görüşme sağlayacak doktorlarımız tarafından şifa arayanlara, sağlık problemlerine yönelik bilgiler anında aktarılacak. Randevu ile uygulanacak sistem sayesinde yüz yüze hastalarla görüşen uzmanlarımız, gerekli gördüklerinde hastaları hastanemize davet edecek ve ilgili muayeneye burada devam edecekler. Sistemimiz aynı zamanda, bölgeye hitap eden büyük bir sağlık kuruluşu olan Hastanemize yoğunluk nedeniyle randevu bulamama sorununa da alternatif bir çözüm oluşturacak” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA YETİŞTİRDİK”

DEÜ’nün yeni hizmetiyle ilgili Sağlık Bakanlığının onayıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli izinlerin DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sağlandığını açıklayan Rektör Hotar, “Online bir biçimde hasta kabulüne başlayacağımız sistemimize yönelik altyapı çalışmalarımızı bir süredir sürdürüyorduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü onur yılına yetiştirdiğimiz, hasta ve hekim iletişiminin sağlanarak vatandaşlarımıza olumlu katkılar sağlayacağını öngördüğümüz çağdaş tıbbi teknoloji ile desteklenen sistemimiz ile bu alanda önemli bir gelişmeye daha imza attık. Sistemimiz sayesinde özellikle hastanemize ulaşmakta güçlükler yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza da önemli bir katkı sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde de sağlık alanındaki bilimsel araştırmalara ve yatırımlara destek vermeye devam edeceğiz. Bu yatırımın Üniversitemize ve Hastanemize kazandırılmasına emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Uygulamanın tüm vatandaşlarımıza ve dünya insanlarına hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

YERELDEN EVRENSELE SAĞLIK HİZMETİ

DEÜ’nün uzman doktorlarını hastalarla buluşturacak çevrimiçi sistemin çok yakında hizmete gireceğini dile getiren DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt ise, “Yeni sistemimiz, Araştırma Üniversitemize yakışır bir vizyona sahip, kıymetli çalışmalar ve tedaviler üretecek. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına yetiştirerek son derece mutlu olduğumuz sistemimizde altyapı çalışmalarında sona geldik. Takipli hastalarımızın yanı sıra hastanemize ilk kez başvuracakların yararlanabileceği sistemimiz İzmir ve Ege Bölgesi’nde tek olma özelliğini taşıyor. Hastanemiz bünyesindeki tüm birimlerimize, bölümlerimize sistemden bahsettik; bu konuda tekrar duyurular yapacağız. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanemize büyük bir açılım sağlayacağını düşündüğümüz sistemimiz, yalnızca bölgemiz ve Türkiye’de değil; uluslararası boyutta sağlık ihtiyacı olan hastalara hitap edecek. Bu anlamda yerelden evrensele bir sağlık hizmeti olarak dikkat çeken uygulama ile Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonunu da desteklemiş olacağız. Hastanemiz, yerel ve küresel sağlık sorunlarına, alanında yetkin insan kaynağı ile çözümler sunmaya devam edecek” bilgisini paylaştı.

GENİŞ FAALİYET ALANI

DEÜ’nün uzaktan sağlık hizmeti kapsamında tıbbın geniş bir faaliyet alanında online hasta kabulü gerçekleşecek. Bu alanlar arasında; Nükleer Tıp, Göz Hastalıkları, Hematoloji, Romatoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Nörolojisi, Neonatoloji, Çocuk Endokrinolojisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Üroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, Adli Tıp, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Farmakoloji bulunuyor.