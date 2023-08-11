Depresyondaki kişi yalnız bırakılmamalı!

Bedenin herhangi bir parçası rahatsız olduğunda bunun bir hastalık olarak tanımlandığı gibi depresyonun da bedensel ve ruhsal bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar depresyonun maddi ve manevi birçok kayba sebep olabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Çiftçi, depresyon yaşayan kişilere iş ve özel hayatlarında nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Depresyonun bir karakter zayıflığı ve güçsüzlük olmadığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Çiftçi, depresyon psikiyatrik bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

"Bedeninizin herhangi bir parçası rahatsız olduğunda bunu bir hastalık olarak tanımlıyorsanız bu da bedensel ve ruhsal bir hastalıktır" diyen Çiftçi, "Herkes depresyona girebilir. Bazen insanların zor zamanları vardır. Böyle zamanlarda herkes depresyona girmeyebilir ancak kısa süreli de olsa depresif hissedebilir. Eğer bu süre 2 haftayı geçmiş ise o zaman sorunu depresyon olarak adlandırırız" dedi.

Bu arada depresyonu fark edilen kişinin izole kalmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Çiftçi, depresyondaki eşe karşı mümkün olduğunca sabırlı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Çiftçi, eşlerden birinin depresyon yaşaması durumunda profesyonel yardım alınması gerektiğinin zira boşanmalarda tedavi edilmemiş depresyonun etkili olduğunun altını çizdi.

Her iki tarafın da zevk aldığı işlerin birlikte yapılmaya çalışılabileceğine dikkati çeken Çiftçi, "Egzersiz yapmak, yürüyüşe çıkmak, sinemaya gitmek ve sohbet etmek olabilir. Depresyondaki kişi için karanlık gözüken şeyler diğer eş için çok daha basit olabilir ve bu olumlu yaklaşım depresyondaki eşi de etkileyecektir. Umudu aşıladığınızda sürecin daha kolay ilerlediğini fark edeceksiniz. Etrafınızdaki olumsuzlukları çok fazla ciddiye almamanızı ve yorulduğunuz zamanda mutlaka molalar vermenizi öneririm. Eşinizin yaşadığı depresyonu kişisel olarak algılamayın çünkü onun yaşadığı bu zorluklar aslında kendi içinde yaşadığı sürecin bir parçası. Kişisel olarak algılamanız daha öfkeli birine dönüşmenize neden olabilir. Eşinizin depresyon yaşadığı durumlarda mutlaka profesyonel destek almanızı öneririm çünkü boşanan çiftlerin bir kısmında tedavi olmamış depresyon hastaları bulunduğunu biliyoruz" diye konuştu.