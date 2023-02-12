Depremzedelere tetanoz aşısı

Deprem bölgesi Hatay’da çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri çalışmalarda aktif görev alıyor. Hasta sevki, sağlık kontörlü yapan sağlık ekipleri arama kurtarma çalışmalarında görev yapan personele tetanoz aşısı yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Deprem bölgesi Hatay’da cansiperane bir çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 3 hasta nakil ambulansıyla hastaların sevk edilme çalışmalarına destek verirken, sağlık personeliyle köylerdeki depremzede vatandaşların sağlık kontrollerini yapıyor.

Tetanoz Aşısı Hayati Öneme Sahip

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin diğer bir ekibi de Hatay Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan çadırda aşılama çalışması gerçekleştiriyor. Türkiye genelinden arama kurtarma çalışmalarında görev almak üzere bölgeye gelen ve sahada görev yapan personele tetanoz aşıları yapılıyor. Yaralanmalarda, özellikle toprakla temas açık yara veya paslı metal yaralanmalarında büyük önem taşıyan tetanoz aşısı deprem bölgesindeki çalışmalarda görev alan personel için hayati önem taşıyor.