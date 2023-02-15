Depremzedelere sağlık taraması

Hatay'dan uzak kırsal mahallelere dağılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, deprem çadırlarındaki vatandaşlarında sağlık kontrollerini yapıyor.HATAY (İGFA) - Deprem bölgesi Hatay’da görevli Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 11 kişilik sağlık personeli yaralara merhem olmayı sürdürüyor. Ekipte görevli sağlık personelleri, 112 ve UMKE ile ortaklaşa çalışarak enkazdan sağ kurtarılan depremzedelere ilk müdahaleyi yaparak sahra hastanelerine nakillerini gerçekleştirdi.

Paramedik Ve Hemşireler Görev Başında

Moloz yığınları altında çalışma yapan arama kurtarma ekiplerine de destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tozdan etkilenen kurtarma ekiplerinin gözlerine ve burunlarına damla sıkarak onları bir nebze de olsa rahatlatarak çalışmalara devam etmelerini sağladı.

Kurtarma Ekiplerine Yerinde Müdahale

Ekipte görevli paramedik Süheyla Erol çalışmalarda görev alan arama kurtarma personelinin de zaman zaman yoğun çalışmaya bağlı tansiyon düşmesi gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını belirterek onlara da ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Enkazda meydana gelen yaralanmalara da müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi paramedik ve hemşireleri pansuman ve dikiş gibi ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

Yaralı Depremzedelere Müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı ile merkezden uzak kırsal mahallelere dağılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, ilaç desteğinde de bulundu. Sağlık ekipleri ayrıca kurulan çadır kentlerde de depremzedelerin sağlık kontrollerini yaparak, gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.