Depremzedelere psikolojik destek

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden Denizli’ye gelen vatandaşlar ve yakınları için ücretsiz psikolojik destek vereceğini duyurdu.DENİZLİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’yi derinden sarsan tarihi afetin yaralarını bir an önce sarmak için deprem bölgesine yüzlerce iş makinesi, araç ve personeli ile 35 yardım tırı gönderen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’ye gelen depremzedeler için de ücretsiz psikolojik destek sağlayacağını duyurdu. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi’nde görevli psikologlar; deprem bölgesinden Denizli’ye gelen çocuk, kadın, erkek tüm depremzedeler ve yakınlarına yönelik psikolojik destek verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde düzenlenecek psikolojik destek çalışmasından yararlanmak isteyen afetzede vatandaşlar ve yakınları 0 (258) 280 25 34/35/36 numaralı telefonlardan randevu alabilecek. Söz konusu hizmet hafta içi her gün saat: 08.00-17.00 saatleri arasında verilecek.

“İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden etkilenen vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini söyledi. Deprem bölgesine gerek Denizlili hemşehrilerinin, gerekse Denizli Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yardım tırları göndermeye devam ettiklerini, bunların yanında yüzlerce iş makinesi, araç ve personelin de bölgede canhıraş bir şekilde çalıştığını anlatan Başkan Zolan, “Afet bölgesinden yakınlarının yanına şehrimize gelen kardeşlerimiz var. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde afetzede kardeşlerimiz ve yakınları için psikolog desteğimiz olacak. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız. Tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum” dedi.