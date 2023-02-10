Depremde çocuklar zihinsel ve fiziksel güvende tutulmalı

Psikolog Buğrahan Kırbaş, aileler ve yetişkinlerin çocukların depremle başa çıkmalarına nasıl yardımcı olabileceklerini anlatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara yol açan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Afet sırasında ve sonrasında özellikle çocukları zihinsel ve fiziksel olarak güvende tutmak oldukça önemli.

Yüksek şiddetli ve yıkıcı bir depremin ardından çocukların kaygı, korku, üzüntü, uyku bozukluğu, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ve öfke patlamaları yaşayabildiğini belirten DoktorTakvimi uzmanlarından Psikolog Buğrahan Kırbaş, 8 yaşın altındaki küçük çocukların, zihinsel sağlık sorunları açısından özellikle risk altında olduğunu söyledi.

Bazı çocukların depremden sonra kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi bozukluklar geliştirebileceğini belirten Psikolog Kırbaş, “Stres ve duygusal sorunlar, çocukların fiziksel sağlığını, yaşam kalitesini ve evde, okulda, topluluklarında nasıl davrandıklarını etkiler. Afet sırasında ve sonrasında çocukları zihinsel ve fiziksel olarak güvende tutmak önemlidir. Çocukların zihinsel stresinin belirtilerini fark edebilen ebeveynler, çocuklarının stresle başa çıkmalarına ve sağlıklı kalmalarına en iyi şekilde yardımcı olabilir” dedi.

AİLELER NE YAPABİLİR?

Aileler ve yetişkinlerin, çocukların depremle başa çıkmaları noktasında nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda da bilgiler veren Psikolog Buğrahan Kırbaş, "Doğrudan bir depreme maruz kalan çocuklar, yaşananları hatırlatan şeyleri gördüklerinde veya duyduklarında tekrar üzülebilirler. Çocuklarınızı doğrudan depremle ilgili harekete geçmeye teşvik edin. Bu, kontrol duygusunu yeniden kazanmalarına ve duygularını yönetmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, çocuklar bir felaketten sonra güvenli bir ortamda topluluk veya aile üyelerine yardım etmek üzere başkalarına yardım edebilir. Çocuklar, özellikle küçük çocuklar, afet temizleme faaliyetlerine kesinlikle dahil olmamalıdır" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLATILMALI?

Depremin ardından 4 haftadan daha uzun bir süre çocukların çok üzgün, endişeli, korkmuş ve kızgın ruh hallerinin devam etmesi durumunda profesyonel bir destek arayışına gidilmesi gerektiğini söyleyen Kırbaş, eğer bir destek alınmazsa çocuğun sorunları zamanla iyileşmek yerine daha da kötüleşebileceği gibi okul çalışmalarının etkilenebileceği, arkadaşları veya ailesiyle olan ilişkilerinin zarar görebileceğini söyledi.