Deneyimli ellerde ERCP işlemi yüzde 95'in üzerinde başarılı

Sivas Numune Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Oktay Bulur, safra yolu, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri olan ECRP Ünitesi hakkında bilgiler verdi.SİVAS (İGFA) - ECRP’nin tanımını yapan Uzm. Dr. Oktay Bulur, “Hem tanı hem de tedavi açısından önemli olan ERCP (Endoskopik RetrogradKolanjiyoPankreatografi),endoskopi cihazı ile duodenum'a (on iki parmak bağırsağı) açılan safra yollarına yapılan müdahaledir” dedi.

ECRP’nin Endoskopi ile ağız yolundan girilerek yapıldığını aktaran Uzm.Dr. Bulur, “Ağız yolundan girilip, yemek borusu ve mide geçilerek on iki parmak bağırsağına ulaşılır. On iki parmak bağırsağında bulunan safra yolu ağzına endoskop içinden geçirilen ince bir tel ile girilip, safra yollarının içine röntgen cihazından görülebilen kontrast madde verilir. Bu sırada röntgen cihazı ile elde edilen görüntü sayesinde safra yollarında bulunan taş, tümör, darlık gibi anormallikler tanınır. Safra yollarına müdahale düşünülüyorsa, ucunda tel bulunan bir başka kanül ile safra yolları girişi elektrokoter aracılığıyla elektriksel olarak kesilerek genişletilir. Örneğin safra taşı varsa, basket ya da balon kateter endoskopun içinden geçirilir ve taş yakalanarak ya da çekilerek çıkartılır. Safra akımını engelleyen tümör ya da darlık gibi durumlarda bir balon ile bu darlık giderilebilir, ya da darlık bölgesine bir stent yerleştirilerek safra akışı sağlanır” dedi.

ECRP’nin en sık safra yollarında taş bulunmasından kaynaklı yapıldığını belirten Uzm.Dr. Oktay Bulur, “ECRP işlemi en sık safra yollarında taş bulunmasından dolayı yapılmaktadır. Safra kesesinde oluşan taşın buradan ana safra kanalına düşmesi sonucu ortaya çıkan tıkanıklığı gidermek için yapılır. Bunun dışında safra yolları ve pankreas tümörleri, safra yolları darlığı, safra yollarından kaçak olması (özellikle cerrahi girişimler sonrası), bazı pankreas hastalıkları ERCP endikasyonlarını oluşturmaktadır” dedi.

İşlem genel olarak güvenli olmakla birlikte, ERCP’nin de bazı komplikasyonları olduğunun altını çizen Uzm.Dr.Oktay Bulur, deneyimli ellerde ERCP işlemi yüzde 95'in üzerinde başarılı ve güvenli olduğunu kaydetti.