Son Dakika

Demir eksikliğine iyi gelen besinler...

SAĞLIK 11.01.2024, 12:47
Demir eksikliğine iyi gelen besinler...

Uz. Dyt. Nur Sinem Türkmen, demirin faydaları ve demir içeren besinler hakkında bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Vücut; kırmızı kan hücresi, kas hücresi ve çok sayıda enzimi oluşturmak için demire ihtiyaç duyuyor. Demir açısından zengin ve dengeli bir beslenme ile vücut demir teminini yeterli derecede sağlayabiliyor.

Demirin yeterli derecede temin edilemediği durumlarda ise demir eksikliği meydana gelebiliyor. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

Bu nedenle demirden zengin gıdaları tercih etmek ve günlük beslenmede bazı kurallara uymak önem taşıyor.

Uzman Diyetisyen Nur Sinem Türkmen, demirin vücutta depolanabildiğini belirterek, "Vücudun kan oluşumu ve hücrelere oksijen sağlamak gibi bir dizi metabolik süreç için demire ihtiyacı vardır. Kandaki oksijenin taşınmasında, oksijenin kaslarda depolanmasında, hormonların üretiminde, enzimlerin oluşumuna yardımda, enfeksiyonlara karşı bağışıklığı desteklenmesinde ve bağışıklık sistemini güçlenmesinde rol alır. Demir vücutta depolanabilen bir mineraldir. Demirin yaklaşık yüzde 60'ı kanda (hemoglobin), yüzde 25'i karaciğer, dalak ve kemik iliğinde (ferritin ve hemosiderin) depolanır ve diğer yüzde 15'i kas proteini (miyoglobin) ve enzimlere bağlıdır. C vitamini yiyeceklerden demir emilimini artırır" dedi.

VEJETARYEN VE VEGANLAR DİKKAT!

Vücut demiri kendisi üretemez, bu nedenle yiyeceklerden elde etmektedir. Kötü beslenme veya hastalıklar nedeniyle demir eksikliği oluşabileceğine dikkati çeken Türkmen, "Demir eksikliği, gıda yoluyla yetersiz demir tedarikine dayanıyorsa etkilenen kişiler yeterli demirin emilimi için diyetlerini değiştirmelidir. Demir eksikliği genellikle kan kaybından sonra (örneğin ameliyatlardan, kan bağışlarından ya da adet kanamalarından sonra) ortaya çıkabilir. Demir eksikliği demir eksikliği anemisine dönüşebilir. Bu kalıcı bir demir eksikliği nedeniyle yeterli kan oluşumuna izin vermeyen bir hastalığı da ifade edebilir. Demir eksikliği için risk grupları şunları içerir; vejetaryenler, veganlar, çocuklar, gençler, ağır adet kanaması geçiren kadınlar, hamilelik ve emzirme döneminde kadınlar, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi demir emilimini zorlaştıran kronik bağırsak hastalığı olan kişiler, demir emilimini bozabilecek ilaçlar kullanan hastalardır. Demir eksikliğinin neden olabileceği birçok belirti bulunmaktadır" diye konuştu.

HAYVANSAL BESİNLER YÜKSEK ORANDA DEMİR İÇERİYOR

Bir çok gıdada doğal olarak bulunan bir mineral olan demir içeren besinler şöyle:

Kırmızı ve beyaz et, balık ve deniz ürünleri gibi hayvansal besinler Baklagiller, meyveler, kuruyemişler, tahıllar ve sebzeler Demir açısından en zengin meyveler özellikle incir ve kayısı olmak üzere kuru meyvelerdir. Ciğer de yüksek oranda demir içermektedir. Bitkilerde de yüksek oranda demir bulunur fakat vücut tarafından et veya balıkta bulunan demirden daha az emilir. Susam, tahin, fındık, Antep fıstığı, kaju fıstığı,  yulaf,  kuru kayısı, kuru üzüm demir oranı yüksek bitkisel besinler arasında yer alır. Sakatatlar, kümes hayvanları özellikle hindi, balık ve deniz ürünleri Yumurtalar, süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar ve meyveler Kekik, kimyon, köri, zencefil veya kişniş gibi baharatlar da demir açısından zengindir.   Bitkisel kaynaklı demir seviyesinin vücutta emilimini artırmak için C vitamini açısından zengin bir besinle (örneğin domates, kivi, turunçgiller) tüketilmelidir.

Öte yandan dengeli ve bilinçli beslenmeye dikkat edildiğinde demir ihtiyacı genellikle taze yiyeceklerle karşılanır. Çeşitli besinlerle birlikte demirin emilimini desteklemekte fayda vardır. Örneğin yemekle birlikte C vitamini açısından zengin bir portakal suyu içebilir veya bol limonlu bir salata tüketilebilir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 19 50
2. Galatasaray 18 47
3. Trabzonspor 18 33
4. Beşiktaş 19 32
5. A.Demirspor 19 29
6. Kayserispor 19 29
7. Rizespor 19 29
8. Antalyaspor 19 28
9. Kasımpasa 19 26
10. Sivasspor 18 24
11. Başakşehir 19 23
12. Alanyaspor 19 22
13. Ankaragücü 19 21
14. Gaziantep FK 19 21
15. Karagümrük 19 20
16. Hatayspor 19 20
17. Samsunspor 18 18
18. Konyaspor 19 18
19. Pendikspor 19 15
20. İstanbulspor 19 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5