Son Dakika

D vitamini mi, D hormonu mu?

SAĞLIK 27.02.2024, 11:25
D vitamini mi, D hormonu mu?

Vücudumuz için D vitamininin çok önemli olduğunun altını çizen Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, D vitamininin en önemli işlevlerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - “D Vitamini mi hormonu mu? Şaşırtıcı gelse de bu vitamin aslında bir hormondur. Cildimiz güneşe maruz kaldığında kolesterolden üretilen bir steroid hormondur” diyen Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, “Bununla birlikte, günümüzde ofiste çalışma ortamı, evde geçirilen vakit ve kışın güneşin yetersizliği dolayısıyla, güneşi genellikle yetersiz alıyoruz. Bu sebeple danışanlarıma yeterli derecede bu vitamini alabilmek için D vitaminini yediklerinden (örneğin; somon, yumurta sarısı, semiz otu, tatlı patates, mantar...gibi) veya takviyelerden tamamlamaları gerektiğini tavsiye ederim” yorumunda bulundu.

D VİTAMİNİ NEDEN İNSAN VÜCUDU İÇİN ÖNEMLİDİR?

D vitamininin insan vücudu açısından önemi konusunda Nevçehan, “En önemli işlevlerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Kemik sağlığını destekler ve kemik sağlığı için hayati olan kalsiyum ve fosfor gibi iki mineralin emilimini sağlar. Zihin gelişimi için önemlidir, D vitamini eksik bireylerde bu eksikliğin giderilmesi kaygı ve depresyonun önemli ölçüde iyileştiğini göstermektedir. D vitamini kullanırken vücudunuzda yeterli miktarda magnezyum ve K vitamini olduğuna dikkat etmelisiniz. Kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza mutlaka danışın.” ifadesini kullandı.

D VİTAMİNİ YETERSİZLİĞİ VE DEPRESYON: NE YAPABİLİRİZ?

D vitamini yetersizliğinin özellikle batı toplumlarında yaygın olarak görülmekte olduğunu kaydeden Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, “D vitaminin birçok kronik hastalığın ilerlemesinde rolü olduğu bilinmektedir. Serum D vitamininin düşük olması depresyon, anksiyete ve stres ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir.  Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) verilerine göre depresyon tedavisinde başarı oranı %60-80’dir. Ancak depresyonu olan kişilerin %25’ten daha azı tedavi görmektedir. İlaç tedavisini bırakanlarda, depresyonun tekrarlama oranı daha yüksektir. Depresyon ve diğer mental bozukluklarda D vitamini yetersizliğinin saptanması ve tedavi edilmesi kolay, ucuz ve etkili bir tedavi yaklaşımı olmasının yanı sıra yaşam kalitesini de artırmaktadır. D vitamini eksikliğinin saptanmasının en iyi yolu serum 25(OH)D3 düzeyine bakmaktır. D vitamini eksikliği 20 ng/mL’den az, D vitamini yetersizliği ise 30 ng/mL’den az olarak tanımlanmaktadır” dedi.

NELER YAPABİLİRİZ?

Depresyon ve diğer mental hastalıklardan korunmada açık havada egzersiz yapmak, gün içerisinde güneşli bir saatte 15 dakika yürüyüşe çıkmak gerektiğine dikkat çeken Nevçehan son olarak şu bilgileri verdi: “D vitamininden zengin veya zenginleştirilmiş yiyecek ve içecekler tüketmek (Somon, sardalya, yumurta sarısı, tatlı patates, mantar, semiz otu, portakal suyu, maydanoz…), besin destekleri ile D vitamini düzeyini iyileştirmek, mental sağlığı iyileştirmenin basit ve en ucuz çözümüdür.  Güneş ışığı, normal serum D vitamini düzeyini korumak için en etkili araçtır. Haftada 2-3 kez, kol ve bacaklar açık olacak şekilde 5-10 dakika güneşlenmek, D vitamini yetersizliği ve eksikliğinden korunmak için yararlıdır. Çünkü mutluluğun formülü güneş ışığında saklı, maalesef kış boyunca hem kapalı alanlarda uzun süre kalınması hem hava koşulları nedeniyle güneş ışından yeterince faydalanamıyoruz. Depresyon ve D vitamini eksikliği arasındaki olası ilişki nedeniyle bu bireylerde serum/plazma D vitamini düzeylerinin belirlenmesi önerilebilir. D vitamini yetersizliğinin ülkemiz içinde halen bir halk sağlığı sorunu olduğu unutulmamalıdır.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9