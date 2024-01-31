Cüzzam (Lepra) belirtileri nelerdir?

Her yıl, Ocak ayının son haftası Lepra (Cüzzam) haftası olarak değerlendirilmektedir. Halk arasında lanetli ve kalıtsal hastalık olarak bilinen cüzzam, insanların tarihten bugüne büyük acılar çekmesine neden olmuştur.Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -Sürekli ilerleyen ve kronik bir hastalık olan cüzzam hastalığı bulaşıcı özelliğe sahiptir. Cüzzam hastalığının teşhisi ise ilk olarak normal cilt lekelerinden daha koyu lekelerle karşılaşıldığında konulur.

Cüzzam (Lepra) hastalığı ile ilgili Herkes Duysun muhabirine bilgi veren Uzm. Dr. Mediha Yılmaz, “Cüzzam olarak da bilinen lepra hastalığı, bilinen en eski bulaşıcı hastalıklardan biridir.” dedi

Bir enfeksiyon hastalığı olan cüzzamın sinirleri, cildi, gözleri ve burun mukozasını etkileyebileceğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, bu hastalığın uzun ve yakın süreli temas ile bulaşacağını ifade etti.

LEPRA TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Dermatoloji Uzmanı Yılmaz, cüzzamın tedavi edilmemesi durumunda el ve ayaklarda sakatlıklara, sinirlerde hasara, felce ve görme kaybına neden olabileceğine işaret ederek, “Hastalığın tedavisinde erken teşhis ve doğru yöntemler çok önemlidir. Cüzzam hastaları, tedavi devam ederken ve sonrasında aktif bir yaşam sürdürebilir.” diye konuştu.

ÜLKEMİZDE SON 10 YILDA KAÇ CÜZZAM VAKASI GÖRÜLDÜ?

Ülkemizde 600 civarında cüzzam hastası olduğunun bilgisini veren Dr. Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Ethem Utku, 1961 yılında yayınladığı ‘Lepra ve Modern Anlamı’ kitabında 20 bin lepralıdan söz etmektedir. Hastalık ülkemizde son 10 yılda, yılda 1-2 vaka şeklinde görülmektedir. Çok yönlü çalışmalarıyla hastalığı yok denecek seviyeye getiren ve bunun için emek veren tüm hekimleri saygı ve minnetle Dünya Lepra Haftasında anıyoruz.”

LEPRA NEDİR?

Lepra, insanlık tarihindeki en eski bulaşıcı hastalıklardan biri olarak bilinen Cüzzam hastalığının modern tıptaki adıdır. Lepra kollarda, bacaklarda ve vücudun muhtelif yerlerinde yaralara ve sinir hasarına neden olan kronik ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Lepra (Cüzzam) bulaşıcı bir hastalıktır fakat sadece dokunmak yoluyla bulaşmayabilir. Cüzzam vakalarının çoğunda, Lepra (Cüzzam) hastası biri ile uzun süreli temas yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Lepra (Cüzzam) hastası birinin öksürüğünden veya hapşırığından oluşan ortaya çıkan damlacıklarla yakın temasta bulunulması da hastalığı bulaştırabilir.