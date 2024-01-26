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Çocukların ebeveynle yatması özgüveni düşürüyor

SAĞLIK 26.01.2024, 13:09
Çocukların ebeveynle yatması özgüveni düşürüyor

Çocukların kendi yataklarında uyumak yerine ebeveynlerinin yanında uyumak için ısrarcı davranmalarının birçok evde rastlanan zorlayıcı bir durum olduğunu dile getiren uzmanlar, çocukların kendi yataklarına yatıp tek başlarına uykuya dalmalarının çocuklar için cesaret gerektiren bir konu olduğunu söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeni doğan bir bebeğin 6. ayından itibaren kendi odasında kendi yatağına alıştırılması gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, anne baba ile yatmanın çocuğun bağımlı bir birey olmasına neden olacağını ve çocuğun özgüvenini düşüreceğini vurguladı.

Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, çocuklara bağımsız uyku alışkanlığı kazandırma konusunu değerlendirdi.

Çocukların kendi yataklarında uyumak yerine ebeveynlerinin yanında uyumak için ısrarcı davranmaları birçok evde rastlanan zorlayıcı bir durum olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, çocukların kendi yataklarına yatıp tek başlarına uykuya dalmaları çocuklar için cesaret gerektiren bir konu olduğunu belirterek, "Çocuğun anne ve babadan ayrılması, özerkleşmesini sağlayan bir durumdur. Yeni doğan bir bebek 6. ayından itibaren kendi odasında kendi yatağına alıştırılmalıdır. Fakat bebekten ayrılmak, sıklıkla yataktan kalkıp bebekle ilgilenmekten oluşan yorgunluk hissi ve bebeğe bir şey olacağı endişesi ile ebeveynler genellikle bebekle birlikte uyumayı tercih edebilirler.” diye konuştu.

Okul öncesi dönemdeki çocuklarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birinin çocukların ebeveynleri ile birlikte uyumak istemeleri olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, “Bunun en büyük sebeplerinden biri çocukların yaşadıkları korku ve kaygılarıdır. 2-3 yaş itibariyle çocuklar korkulu rüyalar görmeye başlar. Çocuk anne ve babasıyla birlikte yatarak kendisini güvende hissetmek ister. Anne ve babalar ise çocuğun korktuğunu söylemesi üzerine veya çalışan anne ve baba ise çocuklarıyla çok fazla zaman harcamadıklarını düşündükleri için yaşadıkları özlem duygusu veya vicdan azabı sebebiyle çocuklarının bu isteklerini kabul edebilirler. Fakat anne ve babaların bu tür kabul edici davranışları durumu çözmez, aksine çocuğun korkusunu besler, bağımlı bir birey olmasına neden olur ve özgüvenini düşürür.” dedi.

ANNE BABANIN ROLÜ ÇOK BÜYÜK

Çocuğun davranışlarını değiştirme konusunda anne ve babanın rolünün büyük olduğunu da dile getiren Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, “Anne ve babaların çocuğun kendi yatağında yatma konusunda kararlı ve tutarlı davranmaları çocuğun tek başına uyuma alışkanlığının gelişmesini sağlar. Anne ve babaların çocuğa bir gece izin verip öteki gün kendi yatağında yatması için ısrarcı olmaları tutarsız bir davranıştır, yanlıştır. Çocuğun kendisini reddedilmiş ve kötü hissetmemesi için anne ve babaların kararlı davranmaları önemli bir konudur.” dedi.

Çocuklara kendi yatağında uyumaları için destek sağlamak gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, “Çocuk kötü ve zor bir günün ardından anne babayla uyumak isteyebilir. Bu gibi durumlarda çocuğun zorlayıcı duygularını anlatmasına izin vermek duygusal rahatlaması ve sakinleşmesini sağlar. Sakinlemesiyle birlikte çocuğun rahat bir şekilde uykuya geçiş yapmasını kolaylaştırır. Çocuk uykuya dalana kadar yanında olmak veya hikaye okuyarak uykuya geçiş yapmasını sağlamak duygusal stresini yatışmasını sağlar.” diye konuştu.

Katı, çocuğun kendi başına uyumasını sağlamak çocuğun özgüveninin gelişmesine ve bağımlı olmaktan ziyade bağımsız bir birey olmasına yardımcı olacağını söyledi.

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