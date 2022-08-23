Çocuklarda orta kulak enfeksiyonunu hafife almayın!

NEV Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Adnan Özmen, çocuklarda soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıkları takip eden süreçte orta kulak enfeksiyonu oluşabileceği uyarısında bulundu. Dr. Özmen, orta kulak iltihabından korunmak için yapılması gerekenler konusunda da ebeveynlere önemli tavsiyeler verdi.BURSA (İGFA) - Kulak zarının arkasında yani orta kulakta oluşan enfeksiyonlar, her yaşta ortaya çıkabileceği gibi genellikle çocukluk-bebeklik çağında daha sık görülüyor.

NEV Sağlık Grubuna bağlı NEV Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Adnan Özmen, özellikle, büyümekte olan çocukların %50’den fazlasında (özellikle 3 yaşından önceki dönemde), en az bir defa orta kulak enfeksiyonu görüldüğünü belirtti.

Çocuklarda soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıkları takip eden bir-iki günde bu enfeksiyonun ortaya çıkabileceğini belirten Dr. Özmen, çocuklarda genellikle 3 şekilde seyir gösteren orta kulak enfeksiyonu gözlendiğini kaydetti.

Op. Dr. Özmen, bu enfeksiyonların orta kulakta hızlı gelişen geçici enfeksiyonlar, sürekli nükseden/tekrar eden enfeksiyonlar ve orta kulakta tedaviye dirençli yapışkan genellikle ağrısız sıvının birikimi şeklinde görüldüğünü ifade etti.

İlk muayene sonrası tanının konabildiğini belirten Op. Dr. Adnan Özmen; “Otoskopik muayene ile kulak zarını inceliyoruz. Orta kulak iltihabının tipine göre değişen belirtiler görülür. Bakteri sonucu oluşmuş iltihap varsa, kulak zarı kızarmış ve şişmiştir. Kulak zarı, bazı vakalarda deliktir ve akıntı görülebilir. Bakterinin neden olduğu östaki borusunun tıkanması sonucu oluşan iltihapta zar, içe doğru çökmüş bir haldedir” dedi.

Op. Dr. Adnan Özmen, bebeklerin anne sütüyle beslendiği andaki pozisyonu, biberonla beslenmeye göre hastalığı önlemede daha etkin olduğunu ve yapılan araştırmalarda oturarak beslenen bebeklerin, orta kulak iltihabına daha az yakalandığı sonucunu da paylaştı. Çocukları sigara dumanından korumanın da riski azaltmak için uygun bir yöntem olduğunu belirten Op. Dr. Özmen, çocukları mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak tutmanın üst solunum yolu enfeksiyonlarını ve dolaylı olarak da orta kulak iltihabı gelişme riskini azaltacağını eklerken, anne sütündeki maddelerin bağışıklık sağlayarak hastalığa yakalanma riskini azalttığının da unutulmaması gerektiğini söyledi.