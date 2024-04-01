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Çocuklarda diş çürüğü neden olur? Nelere dikkat edilmeli?

Diş Hekimi Zafer Kazak çocuklarda diş çürüğü hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu

SAĞLIK 01.04.2024, 10:09
Çocuklarda diş çürüğü neden olur? Nelere dikkat edilmeli?

Diş Hekimi Zafer Kazak çocuklarda diş çürüğü hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Diş Hekimi Zafer Kazak çocukların diş sağlığı iin dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Pediatrik diş çürükleri veya çürükler olarak da bilinen çocuklarda diş çürüğü çeşitli nedenlerle ortaya çıkar ve ebeveynlerin ve bakıcıların bu faktörlerin ve nelere dikkat etmeleri gerektiğinin farkında olmaları çok önemlidir. İşte çocuklarda diş çürümesinin nedenleri ve nelere dikkat edilmesi gerektiği:

Kötü Ağız Hijyeni: Çocuklar henüz iyi fırçalama ve diş ipi kullanma alışkanlıkları geliştirmemiş olabilir, bu da dişlerinde yapışkan bir bakteri tabakası olan diş plağının birikmesine neden olur. Bu plak, diş minesini aşındırarak çürümeye yol açabilecek asitler üretir. Yüksek şekerli ve yüksek karbonhidratlı diyetler diş çürümesine katkıda bulunabilir. Ağızdaki bakteriler şekerle beslenir ve diş minesine zarar verebilecek asit üretir. Şekerli veya nişastalı yiyecekleri sık sık atıştırmak çürük riskini artırabilir. Düzenli diş muayenesi ve temizliğinin yapılmaması, tespit edilmemiş diş sorunlarına yol açarak çürüklerin kontrol edilmeden ilerlemesine neden olabilir.

Biberonla Besleme veya Damlatmaz Bardaklar: Uzun süreli biberonla besleme veya şekerli içecekler (meyve suyu veya şekerli süt gibi) içeren damlatmaz bardakların kullanılması, çocuğun dişlerini uzun süre şekere maruz bırakarak özellikle süt dişlerinde çürük riskini artırabilir.

Genetik: Bazı çocuklar genetik olarak diş çürümesine daha yatkın olabilir. Ebeveynlerin diş sorunları geçmişi varsa, çocukları daha yüksek risk altında olabilir.

Yetersiz Florür: Florür diş minesini güçlendirerek dişlerin çürümeye karşı korunmasına yardımcı olur. Su kaynağında düşük florür bulunan bölgelerde veya bir çocuk florürlü diş macunu kullanmıyorsa, çürüklere karşı daha duyarlı olabilir.

Düzenli diş muayenesi ve temizliğinin yapılmaması, tespit edilmemiş diş sorunlarına yol açarak çürüklerin kontrol edilmeden ilerlemesine neden olabilir.

-Nelere dikkat etmelisiniz?

Görünür İşaretler: Çocuğunuzun dişlerinde diş çürümesinin erken belirtisi olabilecek renksiz veya koyu lekeler olup olmadığını kontrol edin.

Ağrı Şikayetleri: Çocuğunuz diş ağrısı, hassasiyet veya yemek yerken ya da içerken ağrıdan şikayet ediyorsa onu dinleyin

Kötü Nefes: Kalıcı ağız kokusu (halitozis), çürük de dahil olmak üzere diş sorunlarının bir işareti olabilir.

Yeme Alışkanlıklarında Değişiklikler: Çocuğunuz aniden belirli yiyeceklerden kaçınıyor veya yeme alışkanlıklarını değiştiriyorsa, bunun nedeni diş hassasiyeti veya ağrısı olabilir.

Plak ve Tartar Oluşumu: Çocuğunuzun dişlerinde beyaz veya sarımsı bir tabaka olup olmadığına bakın. Plak birikimi, düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımı ile giderilmezse çürümeye yol açabilir.

Şişmiş Diş Etleri: İleri vakalarda, etkilenen dişlerin etrafında şişmiş veya kanayan diş etleri fark edebilirsiniz.

Erken Diş Kaybı: Çocuğunuz çürük nedeniyle bir süt dişini erken kaybederse, bu durum kalıcı dişlerinin hizalanmasını etkileyebilir.

Çocuklarda diş çürümesini önlemek için iyi ağız hijyeni uygulamaları, dengeli beslenme ve düzenli diş muayeneleri gereklidir. Çocuğunuzu günde en az iki kez dişlerini fırçalamaya teşvik edin, şekerli atıştırmalıkları ve içecekleri sınırlayın ve diş hekiminiz veya çocuk doktorunuz tarafından önerildiği şekilde florür almasını sağlayın.

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