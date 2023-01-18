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Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 yolu

SAĞLIK 18.01.2023, 14:45
Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 yolu

Virüs ve bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonun tetiklediği ateşin 5 yaş altı çocuklarda havale geçirme gibi durumlara yatkınlık oluşturduğu için düşürülmesi gerektiğini ifade Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, 5 tavsiyede bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ateş, genellikle virüs ya da bakterilerin sebep olduğu enfeksiyona karşı oluşan, vücudun bir savunma mekanizmasıdır.

Vücutta meydana gelen bağışıklık sisteminin cevabı sonucu, vücut ısısının yükseldiğini, bunun da ateş olarak kendini gösterdiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, koltuk altından 37,5 derece ve üstü, kulaktan ise 38 derece ve üstü ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Eker Neftçi, ateşin her ne kadar enfeksiyonla savaşmak için gerekli ise de aynı zamanda beraberinde 5 yaş altı çocuklarda havale geçirme gibi durumlara yatkınlık oluşturduğu için düşürülmesi gerektiğini belirterek, çocuklarda ateşi düşürmek için şu tavsiyelerde bulundu:

Öncelikle ortam ısısı düşürülmeli. Bebeğin ve çocuğun üzerindeki giysiler sadece iç çamaşırı kalıncaya kadar çıkarılmalı. Bazı bebek ve çocuklarda çıplak kalmak huzursuzluk yaratabilir, ağlamaya ve de ateşi düşürmekte zorluğa sebep olabilir. Böyle durumlarda çocuğun üzerinde çok ince pamuklu kıyafetler kalabilir. Parasetamol ya da ibuprofen tarzı ilaçlar, bu ilaçlara alerjisi olmayan çocuklarda, kilosuna uygun dozda verilebilir. Salisilatların çocuklarda kullanımı uygun değildir. Ateş düşürücü ile 1 saat içinde ateşte herhangi bir düşme gözlenmediyse çocuğa ılık bir duş aldırılmalı. Ateş düşürürken sıvı alımı çok önemli. Bu nedenle çocuğun yeterli miktarda su içtiğinden emin olunmalı.

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