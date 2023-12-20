Son Dakika

Çeneden ses geliyorsa sakız çiğnemeyin!

SAĞLIK 20.12.2023, 18:18
Çeneden ses geliyorsa sakız çiğnemeyin!

Çene hareket ettirildiğinde klik sesleri, ağzı tamamen açmada zorluk, ağız açıldığında çenenin kilitlenmesi ve ağrı gibi durumlara işaret eden uzmanlar, bu faktörlerin çene eklem rahatsızlıklarının belirtilerinden olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Fulya Üçem, çene eklem rahatsızlıklarına ilişkin bilgi verdi.

“Ağzınız eskisi kadar açılmıyorsa sebebi çene eklem rahatsızlığı olabilir.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Üçem, temporomandibular eklemin (TME) çene kemiğini kafatasına bağlayan kayan bir menteşe gibi hareket ettiğini, çenenin her iki tarafında da bir eklem olduğunu, çene eklem bozukluklarının çene ekleminde ve çene hareketini kontrol eden kaslarda ağrıya neden olabildiğini anlattı.

AĞIZ AÇILDIĞINDA ÇENENİN KİLİTLENMESİ DE BİR BELİRTİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Üçem, çene eklem bozuklukları belirtilerini, “Çene, kulak ve şakak çevresinde ağrı, çene hareket ettirildiğinde klik sesleri, şakakların çevresinde baş ağrısı, ağzı tamamen açmada zorluk, ağız açıldığında çenenin kilitlenmesi, çiğnerken ve stresli hissedildiğinde daha kötü olabilen ağrı...” şeklinde açıkladı.

Çene eklem bozukluklarının iyi bir gece uykusunu engellediğini de kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Üçem, çene eklem bozukluklarına neyin sebep olduğunu da şöyle anlattı:

“Çoğu durumda, çene eklem bozukluklarına neyin neden olduğu bilinmemektedir. Çene veya eklem travması rol oynayabilir. Çene eklem bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilecek başka sağlık durumları da vardır. Bunlar; artrit, eklemin erozyonu (aşınması), dişlerin alışılmış gıcırdatma veya kenetlenmesi, doğumda mevcut olan yapısal çene sorunları ve büyüme bozukluklarıdır.”

SAKIZ VE SERT YİYECEKLERDEN KAÇININ.

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Fulya Üçem, çene eklem bozukluklarına karşı alınabilecek önlemlere de dikkati çekti.

Çene eklem bozukluklarından kaynaklı şikayetlerinizi hafifletmek veya tamamen kaçınmak için önerilerde de bulunan Üçem, "Yumuşak yiyecekler yiyin, şişmeyi azaltmak için buz kullanın, çene hareketlerini azaltın, sakız ve sert yiyeceklerden (kurutulmuş dana eti gibi) kaçının, stresi azaltmak için önlemler alın ve çene hareketini iyileştirmeye yardımcı olmak için çene germe egzersizlerini kullanın" diye konuştu.

Belirtilerin hafiflememesi durumunda doktorun durumun ciddi bir tedavi gerektirdiğine karar verebileceğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Üçem, “Botox enjeksiyonları bu tedavilerden biridir. Tipik olarak, bu enjeksiyonlar ağrılı tetik noktaları veya kronik diş gıcırdatma için yapılır. Çok nadir durumlarda, doktorunuz durumunuzu tedavi etmek için ameliyat önerebilir. Prosedürler şunları içerebilir; ısırığınızı iyileştirmek ve dişlerinizi hizalamak için düzeltici diş tedavisi, eklemden sıvı ve kalıntıları gideren artrosentez, eklemi değiştirmek için ameliyat.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 41
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 16 24
7. Antalyaspor 16 24
8. Kasımpasa 16 22
9. Rizespor 15 22
10. Karagümrük 16 18
11. Hatayspor 15 18
12. Ankaragücü 15 18
13. Başakşehir 16 18
14. Sivasspor 16 18
15. Gaziantep FK 16 16
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Erzurumspor 16 19
10. Ümraniye 16 19
11. Boluspor 15 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 15 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Atletico Madrid 17 35
4. Barcelona 17 35
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 17 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 17 19
13. Sevilla 17 16
14. Deportivo Alaves 17 16
15. Villarreal 17 16
16. Mallorca 17 15
17. Cadiz 17 14
18. Celta Vigo 17 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 17 5