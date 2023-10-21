Büyükşehirden kadın sağlığı semineri

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı iş birliği ile Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Galeria Migros Aile Kulübü üyesi kadınlara Kadın Sağlığı Sorunları semineri verildi.ADANA (İGFA) - Adana’da yaşayan kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları ile ilgili farkındalıklarını artırmak, hizmetlere erişimlerini iyileştirmek ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddette karşı korunmaları için ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilmelerini sağlKamak amacıyla Aralık 2023’e kadar sürecek TAPV ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı/Güvenli Annelik Bilgilendirme ve Danışmanlık Çalışmaları Alan Çalışmaları Konulu İş Birliği Protokolü 4 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye ve Turkish Philanthropy Funds (TPF) katkısıyla Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) koordinasyonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi işbirliği ile Depremden Etkilenen Kız Çocuklarının ve Kadınların Güçlenmesi Projesine bir süre önce başlandı. Proje kapsamında; Adana toplum temelli model ile hane ziyaretleri ve psikososyal destek faaliyetlerinde 3 bin kadın ve kız çocuğuna ulaşıldı.

Seminere katılan kadınlara kadın sağlığı, üreme sağılığı, cinsel sağlık, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yöntemleri, idrar yolu enfeksiyonu, menopoz, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri konularında bilgilendirme yapıldı.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinin erken tanı ve teşhis yolları, Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) uygulamalı olarak anlatıldı, KETEM hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminer soru-cevap etkinliği ile sonlandırıldı.