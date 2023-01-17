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Büyükşehir, 2022’de de ‘her şeyin başı sağlık’ dedi

SAĞLIK 17.01.2023, 10:30
Büyükşehir, 2022’de de ‘her şeyin başı sağlık’ dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, 2022 yılında da toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi yurttaşın yanında oldu. Büyükşehir’in Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, yıl boyunca ilgiye ve bakıma muhtaç vatandaşlara sağlık ve evde bakım hizmeti götürdü.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sağlık alanında yürüttüğü evde sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında, dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi’nin Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, en uzak ilçelere kadar gidiyor, sağlık ve bakım hizmetini vatandaşların ayağına kadar götürüyor. Bu kapsamda 2022 yılı içinde toplam 11 bin 576 haneye 83 bin 93 kez evde sağlık, bakım ve destek hizmeti verilirken; ihtiyaç duyan 994 vatandaşa 12 bin 160 kez fizik tedavi hizmeti ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 28 vatandaşa da 49 seans terapi hizmeti verildi. Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde verilen hizmet ile hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, muayene ve kontrolleri yapılıyor.

Mersin’de engeller aşılıyor

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ve hizmetler kapsamında 2022 yılı içerisinde; medikal malzeme desteğinden transfer aracı hizmetine, Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki sosyal aktivitelerden kurslara, kültür sanat faaliyetlerinden ebeveyn hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet verildi.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hem özel gereksinimli bireyler, hem de aileleri için çeşitli kurslar açıldı. Seramik Kursu, Bağımsız Hareket Becerileri, Bilgisayar İşletmenliği, Ahşap Boyama, El Sanatları gibi kursların yanı sıra; yüzme, masa tenisi, badminton, bocce, fitness, halk dansları, resim, müzik gibi kültür, sanat ve spor kursları da veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için yıl boyunca çeşitli gezi ve etkinlikler de düzenledi. ‘Engelliler Haftası’, ‘Otizm Farkındalık Günü’, ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’ gibi önemli gün ve haftalarda farkındalık etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir, kent genelindeki birçok noktaya da geziler düzenledi. Bu geziler sayesinde özel gereksinimli bireyler akranlarıyla sosyalleşme imkanı bulurken, aileleri de diğer ailelerle tanıştı. 

Dr. Atila: “Sağlığa erişim anlamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizi mutlu ediyor”

2022 yılı içerisinde sağlık hizmet sayılarının anlamlı derecede artış gösterdiğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, yeni yılda da daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmak için, sağlık hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Dr. Atila, “Hizmetlerimize baktığımız zaman, hem çeşitlilik anlamında hem de vatandaşlara ulaşma anlamında bir artış olduğunu görüyoruz. Belediyemize bağlı polikliniğimizde, sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yoksulluk sınırındaki vatandaşlarımıza belediyenin elini uzatıyor, onların evlerine kadar giderek hizmetlerimizi veriyoruz” dedi. Evde sağlık anlamında 2022 yılı içinde bir ilke imza attıklarını kaydeden Dr. Atila, “Şu ana kadar 83 bin kez vatandaşlarımızın evlerine giderek onların pansumanlarını, enjeksiyonlarını, doktor muayenelerini yapıp hemşirelik hizmetlerini verdik. Özellikle de fizyoterapi anlamında yataktan kalkamayan, yürüyemeyen yaşlı, yatalak, engelli vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek bu hizmetleri vermemiz, bizi gerçekten mutlu eden hizmetlerimiz oldu. Kısacası, sağlığa erişim anlamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sağlığı daha da geliştiren bir belediye olmayı hedefliyoruz”

Yaşlı Destek Birimi ile onlara bir anlamda ‘manevi evlat’ olduklarını belirten Dr. Atila, özel gereksinimli bireyler için de birçok hizmet sunduklarını vurguladı. Mersin merkezde ve Tarsus’ta yer alan Mola Evi ile aileleri sosyal yaşama dahil edebilmek için çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyleyen Dr. Atila, “Özel çocuklarımızla biz birçok ilki gerçekleştirdik, birçok sosyal faaliyete imza attık. Otizmli bireyler için, yapım aşamasında olan bir merkezi bu yıl açacağız. Mersin'in ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak için de Otizm Merkezi açmak için yola çıktık” diye konuştu. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı’nda, özel bireylere sahip anne ve babalarla el ele vererek çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Atila, “Sosyal aktiviteler, geziler, piknikler, özel gün ve farkındalık etkinlikleri yaptık.  O anlamda baktığımız zaman, birlikte birçok şeyi başardığımızı görüyorum. 2023 yıl içerisinde de en büyük hedefimiz, sağlığın korunması ve koruyucu sağlık hizmetleri olacak. Sağlığı daha da geliştiren bir belediye olmayı hedefliyor, o anlamda 2023 yılı içerisinde herkese sağlıklı yıllar diliyorum” dedi.

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