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Bursa’da Yalın Hastane Sempozyumu

SAĞLIK 03.07.2022, 13:20
Bursa’da Yalın Hastane Sempozyumu

Hizmete girmeden önce yalın hastane çalışmalarına başlayan ve yalın düşüncenin sağlık sektöründe ilk adımlarını atarak uygulamaya alan Özel Bursa Medicabil Hastanesi’nin 9. Medicabil Bilimsel Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Yalın Hastane Sempozyumu’ yapıldı.

BURSA (İGFA) - Sağlık hizmeti sunucularının katıldığı sempozyumun açılışında konuşan Özel Bursa Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Yalın uygulamalarla her türlü israfı önlüyoruz. Diğer sağlık kurumlarına da örnek olmaktan mutluyuz” dedi

Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, etkinliğe Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerden de katılımın olduğunu belirtirken, “12 yıldır sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen Yalın Hastane Sempozyumu, Hastanemizin önemli bir geleneği oldu. Biz, yalın uygulamalarla israfı önlüyoruz. İnşallah bundan sonra da yalın hastane mantığının diğer sağlık kurumlarının uygulamalarında da yer bulacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Özel Bursa Medicabil Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Özcan Akan da, “Hastanemizin açılışından bugüne kadar yürütmekte olduğumuz yalın anlayışın yeni bir toplantısında daha beraberiz. Yalın hastane anlayışı Medicabil Hastanesi ile birlikte Türkiye’de var olmaya ve adından söz ettirmeye başladı. Günümüzde bu kavram çok daha fazla önem kazanıyor. Bu anlayışın daha da yayılarak kurum ve kuruluşlarda uygulanacağına inanıyoruz. Bu konuda öncü ve örnek olmaktan mutluyuz” dedi.

Sempozyum kapsamında, ‘Sağlık ekonomisi’, ‘Çalışanların ve Alanların Yalın Düşünceyi Anlamada İpuçları’ ve ‘Uzmanlar Yanıtlıyor’ başlıklı panellerde, konularında uzman 14 konuşmacı sağlıkta yalın kavramını uygulamalarından örnekler vererek anlattılar.

“YALIN YAKLAŞIMI 12 YILDIR HER ANIMIZDA UYGULUYORUZ”

Prof. Dr. Aysun Yılmazlar’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Sağlık Ekonomisi’ konulu ilk panelde konuşan Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü Başkanı Duygu Soydan ‘Yalın Düşünce’ kavramı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Soydan, “Özel Bursa Medicabil Hastanesi olarak 150 yıllık planlarımızla hareket ediyoruz. Hastanemiz daha inşaat aşamasındayken kalite ve bilhassa yalın yaklaşım konusunu önceliklemiştik. Kesintisiz ve sürdürülebilir bir yalın düşünce mantığını 2016 yılında kurduğumuz Yalın Sağlık Enstitümüz de konunun yaygınlaşması için yoğun çalışmalar yapmaktadır. Yalın yaklaşımı 12 yıldır her anımızda uyguluyoruz. Değişen dünya düzeninde ve hızlı dönüşümlerde yalın uygulamalar ön plana çıkıyor. Yalın yaklaşım iş ve sosyal çevremizi de olumlu yönde etkiliyor” dedi.

Aynı oturumda ‘Değer Temelli Sağlık Hizmeti’ konusunda sunum yapan Prof. Dr. Haluk Özsarı, Medicabil Hastanesi’nin öncülüğünü yaptığı yalın sağlık kavramının ülke geneline yayılmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Özsarı, Yalın Hastane uygulamalarına hasta, geri ödeme kurumu, hizmet sunucuları ve toplum açısından ortaya çıkan değere göre bakmak gerektiğini ifade etti.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Akreditasyon Standartları Birim Sorumlusu ve Mükemmeliyet Merkezi Çalışma Koordinatör Dr. Demet Gökmen Kavak da dünya standartlarında hizmet sunumu, verimli bir kaynak planlaması, sağlık hizmetlerinin belirli alanlarına odaklanan niş programlar üretmek konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Demet Gökmen Kavak, “İnsan odaklı güvenilebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti için Yalın hastane uygulamaları çok önemli” dedi.

Sempozyumun ikinci panelinde konuşan Prof. Dr. Aysun Yılmazlar ‘hekimlikte’, Ayşe Yıldırım ile Nesrin Serbest ‘stok yönetiminde’, Dilara Torlak ile Merve Özdemir ‘idari alanlarda’, Prof. Dr. Aysun Yılmazlar ile Pınar Aydoğan ‘ameliyathanede’, Yaşar İnkaya ile Caner Pekel ‘bilgi teknolojisinde’, Halime Ağaoğlu ile Tamer Kuday da ‘satın almada’ yalın uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundular.

Sempozyumun son oturumunda da Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Prof. Dr. Aysun Yılmazlar ve Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü Başkanı Duygu Soydan katılımcıların yalın hastane uygulamalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdılar.

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