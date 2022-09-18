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Bursa Mudanya’da holmium cihazı 25 hastayı tedavi etti
SAĞLIK 18.09.2022, 13:18
Bursa'da Mudanya Devlet Hastanesi’nde mesane ve üreter taşlarını opere etmede kullanılan Holmium lazer cihazı hizmete girmesiyle 25 hasta bu cihazla tedavi edilerek taburcu oldu.BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi, hayırseverlerin bağışlarıyla bünyesine kattığı yeni cihazla nitelikli hizmet vermeyi sürdürüyor.
22 Ağustos’ta bağışlanan mesane ve üreter taşlarını opere etmede kullanılan Holmium lazer cihazı sayesinde 3-4 ay sonrasına verilen randevuların süresi iki haftaya kadar geriliyor.
Holmium lazer cihazının olumlu sonuçlarını kısa sürede gördüklerini belirten Mudanya Devlet Hastanesi Üroloji Hekimi Op. Dr. Sezgin Yeni, bugüne kadar 25 hastanın cihaz ile tedavi edilerek taburcu olduğunu kaydetti.
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